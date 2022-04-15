Türkiye’nin En İyi Saç Ekim Merkezleri ve Doktorları Açıklandı! İşte Yılın En Başarılı Saç Ekim Merkezi

Türkiye’nin en iyi saç ekim merkezi açıklandı! İstanbul saç ekimi merkezleri arasında yüksek başarı oranını yakalayan merkezler, saç ekimi hakkında bilmeniz gerekenleri anlattı. En iyi saç ekim merkezleri ve saç ekim fiyatları araştırması yapmadan karar vermeyin.

Saç ekim işlemi, kadın erkek birçok kişi tarafından tercih edilen bir işlemdir. Hem estetik kaygılar nedeni ile hem de daha sağlıklı bir görünüm için saç ekim işlemleri, güvenilir saç ekim merkezlerinde yapılmalıdır. Türkiye'de yapılan geniş çaplı ankete göre Türkiye'nin en iyi saç ekim merkezleri sıralanmıştır.

Türkiye'nin En İyi Saç Ekim Merkezleri

En iyi saç ekim merkezi sıralaması, saç ekim işleminin başarısına ve işlemin sonucunu gösterme süresine göre belirlenmiştir. İşte kamuoyuna göre en iyi 3 saç ekim merkezi:

Hermest Saç Ekim Merkezi Nimclinic Saç Ekim ve Estetik Merkezi Muttalip Keser Saç Ekim Merkezi

Hermest Saç Ekim Merkezi

2002 yılından bu yana her sene başarı ödüllerini toplamaktan geri kalmayan Hermest bu sene de başarılarını gözler önüne serdi. Hermest Saç Ekim Merkezi, saç ekimi alanında sadece başarılı sonuçlar ve mutlu hastalar ile ön planda değildir. Aynı zamanda sektöre kazandırmış olduğu teknolojik gelişmeler ile de başarılarını sürdürmektedir. Saç ekimi yöntemleri arasında geliştirdikleri Unique Sait FUE ile daha sıkı ve daha doğal saç ekimi operasyonları yapmaktadır. Hastalarına bu sayede %100e yakın kalıcı br saç ekimi sonucu sunmaktadır.

Nimclinic Saç Ekimi ve Estetik Merkezi

En başarılı saç ekim merkezleri arasında en önde yerini alan Nimclinic, bütçe dostu olması ile de ön plana çıkıyor. Hem birinci sınıf kaliteli hizmeti hem de ucuz saç ekimini bir arada sunmayı başarmıştır. Uygun fiyata saçlarım doğal görünsün ve sık olsun diyorsanız Nimclinic tam size göre. Yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerine yalnızca saç ekimi alanında değil, estetik ve diş cerrahisi alanlarında da hizmet vermektedir.

Dr. Muttalip Keser Saç Ekim Merkezi

Türkiye'nin başkenti Ankara'da saç ekimi hizmeti sunmakta olan Dr. Keser, aynı zamanda Türkiye'nin en iyi saç ekimi doktoru olarak da tanınmaktadır. Hatta Türkiye'ye FUE saç ekimini ilk getiren dünyaca ünlü Türk saç ekimi doktorudur. Daha az greft sayıları ile çalışan Dr. Keser, herkesin bütçesine uymasa da başarılı saç ekim sonuçları ile ön plandadır.

Türkiye'nin en iyi 10 saç ekim merkezi listesini incelemek isteyenler için listenin devamı;

https://sacekimi-forum.com/turkiyenin-en-iyi-sac-ekim-merkezleri/

Saç Ekimi Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?

2022 güncel saç ekim fiyatları nedir? İstanbul en iyi saç ekim merkezi ücretleri ne kadardır? Saç ekim fiyatları neye göre belirlenir? En iyi saç ekim merkezi fiyatları nedir? Öncelikle bu sorulara cevap olarak şunu söylemek gerekir; tek bir saç ekimi fiyatı bulunmamaktadır. Saç ekim işlemi kişiye özel bir işlemdir. Bu yüzden, saç ektiren kişiye göre bir fiyat belirlenmektedir. bu fiyatın belirlenmesinde ise saç ekimi yapılacak bölgenin genişliği, bu işlemin süresi ve seçilen yöntem gibi birçok farklı faktör vardır.

Greftlerin yani donör bölgeden alınacak olan saçların sayısı ve işlem sonrası bir ek uygulama yapılıp yapılmayacağı da fiyatı etkileyen faktörlerdendir. Saç ekimi yaptırmaya karar verdiyseniz, seçtiğiniz saç ekim merkezinden randevu alarak muayeneye gidebilirsiniz. Muayene ya da konsültasyon sırasında sizlere saç ekim işleminiz için hangi yöntemin kullanılacağı ve fiyatlandırma hakkında detaylı bilgi verilecektir. Unutmayın ki sağlığınız, vereceğiniz ücretten önce gelmektedir. Daha uygun fiyatlarda saç ekim işlemi yapan birçok merkez vardır fakat bu merkezlerde saç ekim işlemi, yetkili kişiler tarafından yapılmamaktadır veya saç ekimine özel aletler kullanılmamaktadır.

Ayrıca saç ekim işlemi, herhangi bir ortamda yapılabilecek bir işlem değildir, ortamın steril olması ve hastane ortamında yapılması gerekir. Bu yüzden, daha az bütçeli bir işlem gerçekleştirmek için güvenilir bir saç ekim merkezi seçmezseniz, sağlığınızdan olabilirsiniz. En iyi saç ekim merkezi, size en steril ve güvenilir ortamı sunacaktır. Doğal olarak da kullandığı kaliteli ve kişiye özel malzemeler ve steril bir ortam sağlaması nedeniyle en iyi saç ekim merkezlerinin fiyatları biraz daha artmaktadır.

Saç Ekimi Merkezi Seçerken Bunlara Dikkat!

Saç ekimi işlemi, cerrahi bir işlem olduğu için, oldukça dikkatli yapılması gereken bir işlemdir. Dolayısıyla en iyi saç ekim merkezi, sizler için en doğru tercih olacaktır. Genellikle lokal anestezinin uygulandığı ve uzman kişiler tarafından yapılmadığında kötü sonuçlar doğuran bir işlemdir. Merdiven altı saç ekimi işlemleri ise sağlığınızı büyük tehlikeye atmaktadır. Eğitim almış kişiler tarafından yapılmadığında, saç ekimi işleminin sonuçlarını alamayacağınız gibi daha kötü sonuçlarla da karşılaşabilirsiniz. Bununla birlikte, saç ekimi işlemi için kullanılan aletlerin sterilizasyonu da oldukça önemlidir. Bu aletler, saç ekimi işlemleri için özel olarak üretilmektedir. Kafa derisinin içine girdiği için kişiye özel olarak kullanılmalıdır ve başkalarıyla paylaşılmamalıdır.

Derinin içine girdiği için yapıldıkları malzeme önemlidir. Sırf ekonomik olması için bazı merkezler, bu malzemeleri ucuza getirmeye çalışmaktadır. Bu da sağlığınız açısından büyük bir tehdit oluşturur. Bu yüzden saç ekimi işlemlerinizi, güvendiğiniz ve bilinen merkezlerde yaptırmanız tavsiye edilir. Bunlara ek olarak, saç ekimi herkes için uygun değildir. HIV hastaları, kalp ve karaciğer yetmezliği olan hastalar, ciddi kronik rahatsızlığı olan hastalar, Hepatit C hastalığı olanlar, Psödopelade ve Liken planus hastalığı olanlar ve 18 yaşından küçükler için saç ekim işlemi uygun değildir. Saç ekimi yaptırmaya karar verdiyseniz, saç ekim merkezinizi seçerken sizinle konsültasyon yapılan merkezleri seçmeniz sizin için daha iyi olur.

Konsültasyon sırasında kendiniz için hangi yöntemin daha iyi sonuçlar doğuracağını ve sizin için daha uygun olduğunu doktorunuzla belirleyebilir ve süreç hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu, hem yapılacak işlemler hakkında bilgilenmenizi sağlar hem de sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar hakkında sizi neyin beklediğine dair bilgilenmenize yardımcı olur. Operasyonun yapılacağı merkezin steril ve temiz olduğundan emin olun. Saç ekimi işlemi, steril olmayan ortamlarda yapıldığında istenmeyen hastalıkların kolaylıkla bulaşabileceği bir ortam yaratır. Bu yüzden, en steril ve deneyimli saç ekim merkezi, en iyi saç ekim merkezi anlamına gelir. Fiyat ise sağlığınızdan sonra gelmektedir.

Saç Ekiminde Başarı Oranı Ne Kadar?

Saç ekiminde başarı oranı, saç ekimi işlemini gerçekleştirdiğiniz merkeze bağlı olarak değişmektedir. En iyi saç ekimi merkezi, bu oranda %100 başarı sağlamaktadır. Uzman saç ekimi yapılan merkezlerde, saç olan bölgelerden greftlerin başarılı bir şekilde toplanılması ve bunların, boş alanlarda (saç olmayan) açılan kanallara düzenli olarak ekilmesi, başarı oranını belirleyen temel faktörlerdendir. Burada önemli diğer bir nokta ise işlem sonrasında doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde ilerlemektir. Saç ekimi işleminiz gerçekleştikten sonra üç gün boyunca ekim yapılan bölgeye müdahale edilmemelidir.

Belirli bir süre havuza veya denize girmek de sakıncalıdır bu yüzden saç ekim işlemlerinizi yaz tatilinize denk getirmemeniz tavsiye edilir. İşlem yapılan bölgenin üç gün sonra bandajının çıkmasından sonra ise gerekli bakımın yapılması önemlidir. Saç ekimi merkeziniz size bu konuda gerekli yönlendirmeleri yapacaktır. Tüm bunlara uyduğunuz takdirde, saç ekim işleminizin başarı oranı %100 olacaktır. Saç ekim işlemi sonrasında, beslenmeniz de saçlarınız için büyük bir rol oynamaktadır. Saç köklerini güçlendiren besinler alınması tavsiye edilir. Bu besinler, çinko, demir, e vitamini, a vitamini ve b-kompleks içeren besinlerdir. Özellikle çinko, saç dökülmelerinde takviye verilen vitaminlerden biridir. Kolajen üretimi ve doku yenilenmesi için çinko alımı gereklidir. Bu yüzden doktorunuza da danışarak takviye çinko alabilirsiniz. Bununla birlikte doktorunuzun vereceği ilaçları düzenli olarak kullanmanız gerekmektedir. İşlem sonrasında bunlara dikkat ederseniz, %100 başarılı sonuçları gözlerinizle görebilirsiniz. .