Ukrayna, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 300 asker, 152 uçak, 137 helikopter ve 722 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-10 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 152 uçak, 137 helikopter, 722 tank, 1911 zırhlı araç, 342 top, 108 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1384 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 112 insansız hava aracını da kaybetti.​​​ AA .