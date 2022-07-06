Hurma kaç kalori? Hurma kilo aldırır mı? Hurmanın yararları nelerdir? Hurma diyette de kullanılan bir meyve olduğu için sıklıkla araştırılıyor. Peki ama hurma hakkını bilmediklerimiz neler? İşte merak edilen detaylar...

Hurma kaç kalori? Hurma kilo aldırır mı? Hurmanın yararları nelerdir? Hurma diyette de kullanılan bir meyve olduğu için sıklıkla araştırılıyor. Peki ama hurma hakkını bilmediklerimiz neler? İşte merak edilen detaylar...

Hurma kaç kalori?

100 gram hurma ortalama 277 kalori içermektedir. 4 adet hurma, 1 porsiyon meyve ile eşdeğer olup ortalama 60 kaloriye denk gelir. Her ne kadar vitamin ve minerallerden zengin olsa da hurmayı da bu nedenle kontrollü tüketmek gerekmektedir. Dolayısıyla diyetlerde de sayıyla tüketilmelidir.

Hurma kilo aldırır mı?

Hurmanın kilo aldırmasına dair bir araştırma bulunmuyor. Fakat her meyve de olduğu gibi fazla tüketimi organlarda hasara neden olabilir.

Hurmanın yararları nelerdir?

Hurma

- Cilt yaralarını iyileştirir, deriyi onarır.

- Kolesterolü dengeler.

- Mikroplarla savaşır.

- Bağışıklığı güçlendirir.

- Bağırsakları temizler, onarır

- Sindirimi kolaylaştırır.