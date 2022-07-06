Hafızları kınadılar! ADD’den sonra ÇYDD de başını çıkardı…

ADD’nin İstiklal Mahkemeleri tehdidinin ardından tepki çeken bir çıkış da 2000’li yıllarda başörtülülere burs vermemesiyle tanınan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden geldi. ÇYDD’den yapılan açıklamada Trabzon’un Of ilçesinde hafızlık icazeti alan gençlerin yaptığı yürüyüş ‘kınandı’.

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) “Gerekirse İstiklal Mahkemelerini yeniden kurarız” çıkışının ardından İslami faaliyetlere yönelik bir çıkış da 2000'li yıllarda başörtülülere burs vermemesiyle tanınan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden (ÇYDD) geldi. Dernek, Trabzon'un Of ilçesinde hafızlık icazeti alan gençlerin yürüyüşü sonrası yayımladığı bildiride “Laiklik karşıtı bu eylemleri kınıyoruz!” ifadesini kullandı.

“Son dönemde ülkemizde yaşanan ve her geçen gün daha da sertleşen laiklik karşıtı eylemlere bir yenisi daha eklenmiştir” denilen açıklamada “Trabzon'un Of ilçesinde hafızlığını tamamlayan 250'den fazla kişi, icazet töreni için kentte cübbeli ve sarıklı olarak dolaşmıştır. Benzer görüntüler, ülkemizin farklı illerinden de basına yansımıştır. Laiklik karşıtı bu eylemleri kınıyoruz!” denildi.

“Kaygı verici” buldular

“Gün geçtikçe yoksullaşan ülkemizde gündemin değiştirilmek istenmesi ve laiklik karşıtlığının bu cesaretle gerçekleştirilmesi ciddi şekilde kaygı vericidir. Toplumsal kutuplaşmanın bu derecede körüklenmesi karşısında çözüm ülkemizin kuruluş felsefesidir, Atatürk'ün devrim ve ilkelerinin gerçek anlamda yaşatılmasıdır” denilen açıklamada şu tehditler savuruldu:

“Laiklik ilkesi, kamuculuk, aydınlanmacılık, ilericilik, hak ve özgürlüklerin korunması ile doğrudan ilişkilidir, birinden bile ödün verilmesinin toplumsal sonuçları çok ağır olacaktır. Çağdaş yaşam ve çağdaş toplum için; laiklik, kamuculuk, aydınlanmacılık, ilericilik gibi değerlerin geriye düşülmesine neden olan laiklik karşıtı eylemlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bireyinin ve vatandaşının zararına olduğunu hatırlatırız. Biliyoruz ki laikliğin olmadığı yerde bilim, kültür, sanat olmaz; özgür ve yaratıcı düşünce gelişmez. Tüm bu değerlerin eksikliği de toplumların gelişmesi, kalkınması ve her bakımdan zenginleşmesinin önündeki en büyük engeldir.”

“Cenazenin devlet protokolüne dönüştürülmesi acı örnek”

ÇYDD, geçtiğimiz 30 Haziran'da da İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Ustaosmaoğlu'nun vefatı sonrası Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze namazı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Siyasal ve toplumsal yaşamda Atatürk ilke ve devrimleriyle kazandığımız hak ve özgürlüklerin yok edilmeye çalışıldığını; laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin hiçe sayıldığını hemen her gün yeni örneklerle görüyor ve yaşıyoruz. Kadınların çalışmamasını, sokağa çıkmamasını, kız çocuklarının okula gönderilmemesini savunacak kadar çağdan uzak, akıl ve bilimle bağını kesmiş bir tarikatın şeyhinin cenaze töreni ve törenin neredeyse devlet protokolüne dönüştürülmesi bunun en son ve an acı örneklerinden biridir.”

‘İstiklal Mahkemeleri'yle tehdit ettiler

Atatürkçü Düşünce Derneği de geçtiğimiz günlerde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un “Devletin ideolojisi İslam'dır” açıklaması sonrası Vali Yavuz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, “Gerekirse bugün 102. yılını dolduran İstiklal Mahkemeleri'ni tekrar kurmaktan çekinmeden demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacağız” demişti.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ise kurucu başkanı Türkan Saylan‘ın “Başörtülülere burs vermem” sözleriyle tanınıyor.

Kaynak: Akademigazetesi