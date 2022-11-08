Gebelikte potasyum değeri kaç olmalı? Hamilelikte potasyum düşüklüğü ya da potasyum yüksekliği nelere yol açar? Gebeliğin ilk 1 ayından sonra potasyum, magnezyum, fosfor ve kalsiyum tüketimi oldukça önemlidir. Potasyum özellikle düşüklüğü ve yüksekliği, sağlık açısından önemli bir elementtir. İşte gebelikte potasyum tüketimi, potasyum içeren besinler ve potasyum eksikliğinde neler yapılmalı, detayları...

Gebelikte potasyum değeri kaç olmalı? Hamilelikte potasyum düşüklüğü ya da potasyum yüksekliği nelere yol açar? Gebeliğin ilk 1 ayından sonra potasyum, magnezyum, fosfor ve kalsiyum tüketimi oldukça önemlidir. Potasyum özellikle düşüklüğü ve yüksekliği, sağlık açısından önemli bir elementtir. İşte gebelikte potasyum tüketimi, potasyum içeren besinler ve potasyum eksikliğinde neler yapılmalı, detayları...

Gebelikte potasyum değeri kaç olmalı?

Yetişkin bir bireyin günlük alması gereken potasyum miktarı en az 2 gram civarındadır. Dünya genelinde vücut için kabul edilen miktar ise 4.7 gramdır.

Hamile kadınlar için günlük alınması gereken potasyum miktarı yetişkin bireylerle aynıdır. Potasyum ihtiyacı emziren kadınlar için daha fazladır Bu değer emzirme döneminde 5.1 grama kadar çıkmaktadır.

Günlük potasyum ihtiyacı nasıl karşılanır?

Yeşil yapraklı sebze, meyve, kuru baklagil ve kuruyemiş gibi besinler tüketerek günlük potasyum ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Yetişkinler için kabul edilen günlük potasyum değeri 4.7 gramdır.

Potasyum yüksekliği nasıl anlaşılır?

Potasyum vücut için ne kadar gerekli bir element olmuş olsa da fazlalığı da vücutta tepkimelere neden olabilir. Fazla potasyum tüketimi;

Kusmalara ve mide bulantısına,

Yorgunluk ve halsizliğe,

Kalp ritminin düzensiz atımına sebep olabilir.

Yukarıda sıralanan belirtileri fark ettiğinizde bir uzmanı başvurabilirsiniz.