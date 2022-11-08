Potasyum hangi besinlerde var? Potasyum eksikliğinde ne olur, potasyum ne işe yarar ve eksikliği ne yapar?
Potasyum hangi besinlerde var? Potasyum eksikliğinde ne olur, potasyum ne işe yarar ve eksikliği ne yapar? Potasyum eksikliği ve fazlalığı genel olarak hastaların mide bulantısıyla doktora başvurmasıyla ortaya çıkıyor. Peki ama potasyum nedir ve vücutta ne işe yarıyor? Eksikliği ve fazlalığı hangi hastalıklara neden olur? İşte detaylar...
2022-11-08 14:02:35
Potasyum hangi besinlerde var? Potasyum eksikliğinde ne olur, potasyum ne işe yarar ve eksikliği ne yapar? Potasyum eksikliği ve fazlalığı genel olarak hastaların mide bulantısıyla doktora başvurmasıyla ortaya çıkıyor. Peki ama potasyum nedir ve vücutta ne işe yarıyor? Eksikliği ve fazlalığı hangi hastalıklara neden olur? İşte detaylar...
Potasyum nedir?
Potasyum, hücrelerin doğru çalışmasını sağlayan elementlerden biridir. Eksikliği ya da fazlalığı sağlık açısından tehlike oluşturabilir. Besinler ile alınan potasyum ince bağırsaklardan emilir ve atılımı böbrekler tarafından gerçekleştirilir.
Potasyum ne işe yarar?
Potasyum, vücutta sodyum ile birlikte çalışır, sıvı dengesini ve hücre içi sıvının devamlılığını sağlamaktadır. İskelet ve kalp kası aktivitesi için ihtiyaç duyulur.
Potasyum hangi besinlerde var?
Potasyum; kurubaklagiller, kuruyemişler, kuru meyveler, patates, muz, erik gibi meyveler ve ıspanak, maydanoz ve marul gibi yeşil yapraklı sebzelerde çokça görülür.
- Kuru meyveler (kuru üzüm, kayısı)
- Fasulye
- Mercimek
- Patates
- Kış kabağı (balkabağı)
- Palamut
- Ispanak
- Brokoli
- Maydanoz
- Marul
- Pancar yaprağı
- Avokado
- Muz
- Kavun
- Portakal, portakal suyu
- Hindistan cevizi suyu
- Domates
- Süt ve bitki sütleri (soya, badem)
- Yoğurt
- Kaju
- Badem
- Tavuk
- Somon
Potasyum eksikliğinde ne olur?
Potasyum seviyesinin 3.5 mEq/L- 5 mEq/L olması gerekmektedir. Eksikliğinde; kusma, ishal, diüretiklerin (idrar söktürücü ilaçlar) kullanımı ve diyabetik ketoasidoz hipokalemiye neden olabilir.
Potasyum eksikliği belirtileri
Potasyum eksikliği vücutta;
- kas zayıflığı
- paraliz,
- aritmi,
- iştahsızlık,
- bulantı,
- kusmaya neden olabilir.
Potasyum yüksekliği belirtileri
Potasyum fazlalığı vücutta;
- Yorgunluk
- Halsizlik
- Kusma
- Aritmi
- Ellerin ve ayakların uyuşması
- Bilinç kaybı
- El, kol ve bacak kas zayıflığı
- Kalp çarpıntısı
- Mide bulantısı
- İshal
- Böbrek taşı
- Böbrek yetmezliğine neden olabilir.
YORUMLAR (0)