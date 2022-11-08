Potasyum hangi besinlerde var? Potasyum eksikliğinde ne olur, potasyum ne işe yarar ve eksikliği ne yapar? Potasyum eksikliği ve fazlalığı genel olarak hastaların mide bulantısıyla doktora başvurmasıyla ortaya çıkıyor. Peki ama potasyum nedir ve vücutta ne işe yarıyor? Eksikliği ve fazlalığı hangi hastalıklara neden olur? İşte detaylar...

Potasyum hangi besinlerde var? Potasyum eksikliğinde ne olur, potasyum ne işe yarar ve eksikliği ne yapar? Potasyum eksikliği ve fazlalığı genel olarak hastaların mide bulantısıyla doktora başvurmasıyla ortaya çıkıyor. Peki ama potasyum nedir ve vücutta ne işe yarıyor? Eksikliği ve fazlalığı hangi hastalıklara neden olur? İşte detaylar...

Potasyum nedir?

Potasyum, hücrelerin doğru çalışmasını sağlayan elementlerden biridir. Eksikliği ya da fazlalığı sağlık açısından tehlike oluşturabilir. Besinler ile alınan potasyum ince bağırsaklardan emilir ve atılımı böbrekler tarafından gerçekleştirilir.

Potasyum ne işe yarar?

Potasyum, vücutta sodyum ile birlikte çalışır, sıvı dengesini ve hücre içi sıvının devamlılığını sağlamaktadır. İskelet ve kalp kası aktivitesi için ihtiyaç duyulur.

Potasyum hangi besinlerde var?

Potasyum; kurubaklagiller, kuruyemişler, kuru meyveler, patates, muz, erik gibi meyveler ve ıspanak, maydanoz ve marul gibi yeşil yapraklı sebzelerde çokça görülür.

Kuru meyveler (kuru üzüm, kayısı)

Fasulye

Mercimek

Patates

Kış kabağı (balkabağı)

Palamut

Ispanak

Brokoli

Maydanoz

Marul

Pancar yaprağı

Avokado

Muz

Kavun

Portakal, portakal suyu

Hindistan cevizi suyu

Domates

Süt ve bitki sütleri (soya, badem)

Yoğurt

Kaju

Badem

Tavuk

Somon

Potasyum eksikliğinde ne olur?

Potasyum seviyesinin 3.5 mEq/L- 5 mEq/L olması gerekmektedir. Eksikliğinde; kusma, ishal, diüretiklerin (idrar söktürücü ilaçlar) kullanımı ve diyabetik ketoasidoz hipokalemiye neden olabilir.

Potasyum eksikliği belirtileri

Potasyum eksikliği vücutta;

kas zayıflığı

paraliz,

aritmi,

iştahsızlık,

bulantı,

kusmaya neden olabilir.

Potasyum yüksekliği belirtileri

Potasyum fazlalığı vücutta;