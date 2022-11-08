Hasan Korkmazcan kimdir? Hasan Korkmazcan nereli, kaç yaşında? Gündeme dair yaptığı açıklamalar ve tespitlerle adından söz ettiren Hasan Korkmazcan'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hasan Korkmazcan HDP Kapatılsın Platformu Başkanı ve aynı zamanda Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıdır. Hukuk Fakültesi mezunu olan Hasan Korkmazcan son günlerde yaptığı açıklamalar ile sıkça gündeme geliyor.

Pek çok platformda HDP'nin kapatılması gerektiğinden bahseden Hasan Korkmazcan'ın kim olduğu merak ediliyor. İşte Hasan Korkmazcan'ın hayatı ve biyografisi...

Hasan Korkmazcan kimdir?

Hasan Korkmazcan 1941 yılında Denizli'nin Tavas ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Tavas Aydoğdu Köyü'nde doğan Hasan Korkmazcan ilk, orta ve lise eğitimini Denizli'de tamamladı. Ardından Hukuk Fakültesi için İstanbul'a giden Hasan Korkmazcan mezuniyetin ardından bir süre serbest avukatlık yapmıştır.

Daha sonra siyasete atılan Hasan Korkmazcan değişik dönemlerde milletvekilliği yaparak Meclis'e girdi. Adalet Partisi (1969), Demokratik Parti (1973), Anavatan Partisi (1991,1995) Denizli Milletvekilliği yapmıştır. Hasan Korkmazcan ayrıca TBMM Başkanvekilliği görecünde de bulunmuştur.

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanlığı görevi yapmıştır.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın asılması yönünde evet oyu kullananlar arasında dönemin meclis tutanaklarına geçmiştir. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkında verilen idam cezaları 24 Nisan 1972'de TBMM'de yapılan oylama sonucunda kesinleşmişti.

Türk Parlamenterler Birliği Onursal Başkanı, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Ülkeleri Eski Parlamenterleri Birliği Onursal Yönetim Kurulu üyesidir.

1991-1995 yılları arasında Parlamentolararası Birlik (İPU) Türk Delegasyonu üyesi olarak , KEİPA ve Akdeniz Parlamenterler Asamblesi'nde TBMM Heyet Başkanı olarak görev yaptı.

Hasan Korkmazcan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Hasan Korkmazcan aynı zamanda HDP Kapatılsın Platformu Başkanıdır.

Evli ve 2 Çocuk babası olan Hasan Korkmazcan siyaset yaşantısına Vatan Partisi'nde devam ediyor.

Vatan Partisi hakkında

Vatan Partisi, 15 Şubat 2015 tarihinde Doğu Perinçek liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "Vatan Partisi" şeklindedir. Simgesi iki buğday başağının arasında yer alan yıldızdır. Genel başkanı Doğu Perinçek'tir.

15 Şubat 2015 tarihinde Milli Hükümet için Birlik ismiyle toplanan İşçi Partisi Olağanüstü Kurultayı'nda partinin adının değiştirilmesiyle, kurultay programında belirttiği şekliyle halkçıları, milliyetçileri ve sosyalistleri bir araya getirmek ve birleştirmek amacıyla kurulan partidir.

Amblemi, başak tanelerinin kucakladığı çoban yıldızıdır. Buğday başakları vatan ve emeği, çoban yıldızı ise bilimin yol göstericiliğini ve öncü partiyi simgeler. Parti, taban olarak emperyalizme karşı geniş bir cepheyi hedefler. Kendisini Türkiye işçi sınıfının, köylülerin, esnaf ve zanaatkarların, kamu çalışanlarının, fikir emekçilerinin, millî sanayici ve tüccarlarının ortak millî iktidarı için mücadele eden öncü parti olarak tanımlar.