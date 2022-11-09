Gebelikte folik asit kullanımı | Folik asit gebelikten önce mi sonra mı başlanmalı, kaç gram kullanılmalı?

Gebelikte folik asit kullanımı önemli ve dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Eksikliği bebeğin tutunmasında sorunlara neden olabileceği gibi fazlalığında da çok ciddi sıkıntılar meydana getirebilir. Peki Folik asit gebelikten önce mi sonra mı başlanmalı, kaç gram kullanılmalı? Folbiol folik asit kullanılır mı? İşte detaylar...

Gebelikte folik asit kullanımı önemli ve dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Eksikliği bebeğin tutunmasında sorunlara neden olabileceği gibi fazlalığında da çok ciddi sıkıntılar meydana getirebilir. Peki Folik asit gebelikten önce mi sonra mı başlanmalı, kaç gram kullanılmalı? Folbiol folik asit kullanılır mı? İşte detaylar...

Gebelikte folik asit kullanımı

Folik asit anemi hastalığı için etken bir tedavi yöntemidir. Gebelik dönemlerinde nöral tüp problemlerinin önüne geçmek için kullanılır. Fakat fazla tüketimi gebede de ilerleyen süreçlerde çocukta da ciddi sıkıntıların neden olabilir.

Doktor tavsiyesi ile gebelikte folik asit kullanılabilir. Gebenin günlük ortalama 0,41 miligram folik asit kullanması gerekir.

Folik asit gebelikten önce mi sonra mı başlanmalı?

Folik asit deposu tükenmiş olan kişilerin gebelikten önce folik asit kullanmaları önerilir. Gebe kalmak isteyen kişilerin de folik asit kullanımında bir sakınca görülmemektedir. Fakat yine folik asit kullanımında en önemli dikkat edilmesi gereken nokta folik asitin miktarıdır.

Bir gebenin 0,41 miligramdan fazla folik asit tüketmemesi gerekir.

Gebelikte kaç gramfolik asit kullanılmalı?

Gebelikte tavsiye edilen folik asit kullanım miktarı 0,41 miligramdır. Fazla tüketimi bebeğin gelişmesinde ve ilerleyen yaşlarında sorunları neden olabilir. Dolayısıyla gebelikte 5 miligramlık ve 10 miligramlık folik asit tüketimleri sağlıklı değildir.

Folbiol folik asit gebelikte kullanılır mı?

Folbiol folik asit genellikle gebelikten önce tavsiye edilen bir folik asit çeşididir. Fakat son yapılan araştırmalara göre, gebelikte 5 miligram folik asit tüketimi, çocuğun gelişiminde sorunlara neden olmaktadır. Dolayısıyla folbiol folik asitin gebelikte kullanılmaması gerekir.

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