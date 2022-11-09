''Ekmek'' çıkışıyla gündeme gelen Kolivar tutuklandı!

'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' sözleriyle gündem olan Cihan Kolivar tutuklandı.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" demişti. dediği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kolivar, tepkilere neden olan sözler nedeniyle tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kolivar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kolivar, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Burada nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından sorgusu yapılan Kolivar, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.