Evde pudra şekeri nasıl yapılır? 1 su bardağı toz şeker ne kadar pudra şekeri eder? Evde pudra şekerinin okluğunu hissettiğinizde, yapmak için internete sarıldıysanız, doğru adrestesiniz. Ev ortamında da pudra şekeri yapılabilir. Peki nasıl? İşte pudra şekeri malzemeleri ve tarifi...

Evde pudra şekeri nasıl yapılır? 1 su bardağı toz şeker ne kadar pudra şekeri eder? Evde pudra şekerinin okluğunu hissettiğinizde, yapmak için internete sarıldıysanız, doğru adrestesiniz. Ev ortamında da pudra şekeri yapılabilir. Peki nasıl? İşte pudra şekeri malzemeleri ve tarifi...

Evde pudra şekeri nasıl yapılır?

Malzemeler

1 su bardağı beyaz toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

Güçlü birmutfak robotuna malzemeleri alın. Daha sonra 1-1,5 dakika boyunca hızlıca çekin. Eğer tam istediğiniz gibi olmazsa, bir dakika daha çekin ve pudra şekeriniz hazır.