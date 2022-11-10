Son zamanlarda yatırımcısını üzen altın Kasım ayında beklenmedik hareketler göstermeye başladı. 10 Kasım günü altın yönünü yukarı çevirdi. Altın neden yükseliyor? 10 Kasım gram altın neden yükseldi? Altın yükselmeye devam eder mi? soruları ise piyasalarda yaşanan gelişmenin ardından altın yatırımcıları tarafından soruluyor.

Altın piyasaları son zamanlarda yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Güvenli liman olarak adlandırılan altın peş peşe gelen değer kayıpları ile yatırımcısına uzun süre kazandırmadı. Ancak 10 Kasım'da grama ltın ve ons altın kanadında sert hareketlenmeler yaşandı. Elinde altını bulunan vatnadaşlar son gelişmeler üzerine Altın neden yükseliyor? 10 Kasım gram altın neden yükseldi? Altın yükselmeye devam eder mi? sorularına yanıt arıyor. İşte altında yaşanan gelişmeler...

Altın neden yükseliyor?

Elinde altını olan ve altına yatırım yapmayı düşünenler ABD'den gelecek olan enflasyon verilerini beklemeye başladı. ABD'den gelen veriler piyasalarda olumlu algılandı. ABD'de enflasyon huzının düşmesi altına değer kazandırdı. ABD'de ekim ayı enflasyonu TÜFE'de yıllık bazda yüzde 7,7 oldu. Açıklanan veri beklentilerin altında oldu. Bu nedenle piyasalar veriyi olumlu algıladı. Altında bu nedenle yukarı yönlü bir artış yaşandı.

10 Kasım gram altın neden yükseldi?

ABD enfaslyon verilsinin açıklanmasının ardından emtia piyasasında yükseliş yaşandı .Ons altın hızla değer kazanırken gram altın kanadında da dolardan güç alan altın değerlendi.

Altın yükselmeye devam eder mi?

ABD ara seçimleri ve ülke genelinde enflasyon hızının yavaşlamasını piyasalar olumlu gördü. Ekim ayı enflasyonun beklenenden düşük gelmesi nedeniyle değerli maden altının değeri yükseldi. Önümüzdeki süreçte altının ons kanadında yükselmeye devam edip etmeyeceği küresel ekonomik gelişmenin olumlu olup olammasına bağlı. Rusya-Ukrayna savaşından gelecek bir ateşkes de altının yükselmesine neden olabilir.

10 Kasım altın nekadar arttı?

ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla gram altın ülkemizde yönünü yukarı çevirdi. 1018 TL'den güne başlayan altın saat 17.00 itibari ile 1036 liradan işlem görüyor.