En Kolay Kek Nasıl Yapılır? KekPasta Tarifleri
Bir misafiriniz geldiğinde ya da çay ve kahvenin yanında oldukça lezzetli giden pasta ve kekler mutfaklarımızın vazgeçilmezleri arasında. Arama motorunda en çok araştırılan konulardan biriside kolay bir kek ve pasta nasıl yapılır? konusudur. Bu sorusunun cevabı için en güzel lezzetli kek tarifini sizler için derledik. İşte tüm detaylar…
Limonlu kek nasıl yapılır?
Limonlu kek, büyük küçük herkesin sevdiği lezzetli bir tatlı çeşidi. Limonlu kekin yapımı sonderece kolay olması ile beraber ağızlarda bıraktığı lezzette bir o kadar güzel. Sizler limonlu kek malzemelerini aşağıda belirttik.
Limonlu Kek Tarifi İçin Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 adet rendelenmiş limon kabuğu
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 1/2 su bardağı Ayçiçek yağı
- 1 su bardağı süt
- 2.5 su bardağı un
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 5 Yemek kaşığı limon suyu
Kek kalıbını yağlamak için:
- 1 yemek kaşığıtereyağı ya da margarin
Limonlu Kek Tarifi Nasıl Yapılır?
- Limonlu kek yapmak için öncelikle yumurta ve şekeri iyice çırpın.
- Yumurtanın beyazlaşması ve köpük köpük hâle gelmesini bekleyin.
- Ardından 1 limonun kabuğunu rendeledikten sonra limonun suyunu iyice sıkın.
- Yumurta ve şeker karışımına; sütü, limon suyunu, limon kabuğu rendesini, sıvı yağı ve vanilyayı ekleyerek karıştırınız.
- Son olarak unu ve hamur kabartma tozunu ilave ederek son kez karıştırın.
- Daha sonra yapmış olduğunuz kek hamurunu yağlanmış kek kalıbına dökün.
- 170 derece önceden ısıtılmış olan fırında ortalama 35-40 dakika kadar pişirmeye bırakın.
- Pişirildikten sonra tatlınızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Kolay ağlayan kek tarifi
Mutfaklarda her dönem popülerliği sürdürmüş bir kek olan ağlayan kekhem tadı ile hem de ağızları sulandırılan görünüşü ile de gönüller taht kurdu. İşte ağlayan kek tarifi
Pratik Ağlayan Kek Tarifi İçin Malzemeler
Keki için:
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı süt
- 1 paket kakao
- 1, 5 su bardağı un
- 1 paket Kabartma tozu
Keki ıslatmak için:
- 2 su bardağı süt
Sos için;
- 1 paket çikolata sosu
- 2,5 su bardağı süt
Kreması için;
- 1 poşet krem şanti
- 1 su bardağı soğuk süt
Ağlayan kek tarifi yapılış aşaması
- Öncelikle keki hazırlamak için yumurta ve şekeri geniş bir kâseye alın.
- Daha sonra iyice kabarıp şekerler eriyinceye kadar iyice çırpın.
- Ardından sütünü ekleyin ve karıştırın.
- Yağlamış olduğunuz bir borcama kek karışımını alınız.
- Isıtmış olduğunuz 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirmeye bırakın.
- Piştikten sonra kek kürdan ile delinir.
- Ardından 2 su bardağı süt üzerine ilave edilir.
- Kek tamamen soğuduktan sonra üzerine krem şanti sürülür.
- Çikolata sosu hazırlanır ve soğuyan bol çikolata sosu ile üzeri tamamen kaplanır.
- Birkaç saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
3 Malzeme ile kolay mozaik pasta yapımı
Beklenmedik misafir geldiği zaman kolay bir şekilde yapımı yapılan pasta tariflerinin başında gelen mozaik pasta yapımını sadece evinizde bulunan 3 malzeme ile kolayca yapabilirsiniz.
Mozaik Pasta Tarifi İçin Malzemeler
- 500 ml. süt
- 1 paket çikolatalı puding
- 1 paket petibör bisküvi
Mozaik pasta tarifi yapılış aşaması
- Mozaik pasta yapımı için öncelikle evinizde bulunan sütü bir tencereye alın ve üstüne çikolatalı puding toz karışımını ilave edip kaynayana dek pişirin.
- Ardından ocağın altını kapatınız.
- Derin bir kabın içine bir paket pötibör bisküviyi iri iri kırınız.
- Daha sonra üstüne sıcak çikolatalı pudingi boşaltın güzelce karıştırın.
- Ardından streç film serdiğiniz baton kalıba, hazırladığınız karışımı dökün.
- Bu karışımı buzdolabında bir gece bekletin.
- Ertesi gün kalıbı bir servis tabağına ters çevirin.
- Mozaik pastanızı dilimleyip servis edebilirsiniz.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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