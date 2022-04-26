Ömer Karaoğlu, Başakşehir Kent Meydanı'nda

Başakşehir Belediyesi, ramazan etkinliklerinde sevilen isimleri ilçe sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Başakşehir Kent Meydanı'ndaki ramazan çadırında sahne alan sanatçı Ömer Karaoğlu, Başakşehirlileri maneviyat ikliminde bir araya getirdi.

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği ramazan etkinlikleri, ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Başakşehir Kent Meydanı'ndaki çadırda ilçenin küçük sakinleri için gün boyu etkinliklerle eğlenirken teravih namazı sonrasında sevilen isimler Başakşehirlilerle buluşuyor.

Ramazan çadırının bugünkü konuğu sanatçı Ömer Karaoğlu oldu. Dillerden düşmeyen şarkılarını Başakşehirliler için söyleyen Karaoğlu, Başakşehirlilerle bir arada olduğu için mutluluk duyduğunu ifade etti. İlçe sakinleri, Karaoğlu'nun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Çok sayıda Başakşehirlinin katıldığı konserde duygu dolu anlar yaşandı. .