Yalan, hipnoz ve kısırdöngü...

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, YKS sınavları öncesinde ortaya atılan ve yalanlanan 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' haberini paylaştığı için özür dilemeye çağrılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumunu değerlendirdi

On yıldır bir dediği ötekini tutmayan adama "Niye yalan söylüyorsun?" diyoruz.

Hiçbir yalanı için özür dilememiş adama, "Katarlılar konusunda yalan söyledin, özür dile!" diye tutturuyoruz.

Biz de az âlem değiliz!

On gün değil, on ay değil, tam on küsur yıldır böyle bu adam...

Ve esas problem şu ki, bu adamın çoğaltarak kamuya saçtığı yalanların bedelini ödediği de görülmedi.

Çünkü seçim kaybetmeyi umursamıyor...

Kendisiyle yolunu ayıran eski dostlarını da (her nasıl yapıyorsa) muma çeviriyor...

Ve seçmen tabanını da çoktan hipnotize etti.

Şimdi diyeceksiniz ki...

Hah, Haşmet yine hipnoz lafı etti!

Hoşluk olsun diye kullanmıyorum bu kavramı.

Gerçeği anlatmak için söylüyorum.

Hipnoz nedir?

En özet haliyle "sözler, tekrarlanan eylem ve sesler yoluyla oluşturulan özel bir bilinç hali"dir.

Bir tür "uyanıklık kaybı!" Peki hipnotize olana ne olur?

Karakterine ve arzularına uygun düşen telkine açık olur ve telkin edilen eylemi yapmak için kendini zorlar.

Şimdi anladınız mı ne kastettiğimi?

Pazar günü bakkal yolunda karşılaştığım pek muhalif bir komşu, beni durdurup "Ne diyorsun Katarlılar işine?" dedi.

Yalan, dedim kestirmeden.

Biraz sesimi de yükselttim galiba aldırmadı.

Ama "uykulu" gözlerle bana bakıp "Şimdi yalan olsa, yarın doğru olur" dedi.

Pes dediniz, değil mi?

Ama böyle...

Şimdi iki haftadır her koldan yalanların hızını artırdılar.

Çünkü kitlelerinin tam kıvama geldiğinden, bilinçlerinin bulanıklığından artık eminler.

İyi de sürekli yalanlarını düzeltmekle mi uğraşacağız? Elbette.

Ancak bunun bir "kısırdöngü" olduğunu da bilelim.

Maalesef öyle...

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.