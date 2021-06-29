Elmalı davası nedir? Elmalı davası olayı nedir? Antalya'da 2 kardeşin istismar edilmesi olayında flaş gelişme yaşandı. Olayla ilgili yargılanan sanık anne ve üvey baba serbest bırakıldı. Sosyal medyadan bu duruma tepki yağdı. Binlerce kişi #elmalıdavası etiketi ile karara tepki gösterdi.

Elmalı davası nedir? Elmalı davası olayı nedir? Antalya'da 2 kardeşin istismar edilmesi olayında flaş gelişme yaşandı. Olayla ilgili yargılanan sanık anne ve üvey baba serbest bırakıldı. Sosyal medyadan bu duruma tepki yağdı. Binlerce kişi #elmalıdavası etiketi ile karara tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu Twitter'dan binlerce kişi #elmalıdavası etiketiyle karara tepki göstedi. Sosyal medyada TT olan olay sonrası vatandaşlar elmalı davası nedir sorusunu sormaya başladı. Peki elmalı davası olayı nedir?

Elmalı davası ile ilgili sosyal medyadan binlerce mesaj atıldı. #elmalıdavası ve #Elmalida2Cocuk etiketi ile bir milyondan fazla tweet atıldı. Olay Twitter'da TT oldu. Peki Elmalı davası nedir?

Elmalı davası nedir?

Olay geçen yıl haziran ayında savcılığa giden babaannenin ihbarıyla ortaya çıktı.

6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığını iddia etti.

Eski gelini Merve A. ve eşi Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.

Koruma altına alınan iki çocuk üvey babası Rahmi A. ile iki kişinin kendilerine istismarda bulunduğunu anlattı. Çocukların cinsel istismara uğradığı adli tıp raporuyla kanıtlandı.

Küçük kız ve ağabeyi istismarı deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalışmış, bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti.

Soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bıraklıldı.

Davanın üçüncü duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

Merve A. ve Rahmi A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.