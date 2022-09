Tarihçiler ne diyor? Vahdettin hain miydi?

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 9 Eylül’deki İzmir’in kurtuluşu gününde Osmanlı’nın son padişahı Sultan Vahdettin’in hedef almasıyla başlayan tartışmalara ilişkin çok sayıda tarihçi ve kanaat önderi görüş bildirdi. İşte İlber Ortaylı’dan Murat Bardakçı, Ebubekir Sofuoğlu ve Erhan Afyoncu’ya kadar tarihçilerin görüşleri…

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül'deki İzmir'in kurtuluşu gününde Osmanlı'nın son padişahı Sultan Vahdettin'in hedef almasıyla başlayan tartışmalara ilişkin çok sayıda tarihçi ve kanaat önderi görüş bildirdi. Tunç Soyer, eleştirilere verdiği cevapta “Kaç tane suikast düzenlemek istemişler. Kim? Damat Ferit Paşa. Ve ne yapmışlar? İngiliz zırhlılarına binip gitmişler. Ben bu adamın nesini savunayım. Milliyetçilik de yurtseverlik de ecdada saygı da kimsenin tekelinde değil bu memlekette. Bizler atalarımızı saygı ile anmaya devam edeceğiz. Hırsızlar ve haramiler ile yolumuzu ayırmak zorundayız. Tarih bize bunu söylüyor. Atalarımız dünyaya büyük bir ders vermiş. Sadece Yunan, İngiliz değil. Bütün dünyanın emperyalist güçlerine. Bütün mazlum milletlere ilham veren ve tam bağımsızlığın, özgürlüğün mümkün olduğunu gösteren bir milli mücadele bu. Emperyalizmin yediği en büyük tokat bizim atalarımız tarafından atıldı. Bizim ecdadımızla problemimiz yok. Osmanlı da bizim, cumhuriyet de bizim. Ama Vahdettin, Damat Ferit Paşa… O vatan hainleri ile yolumuz asla buluşmaz. Çektirdikleri acı ve ıstırap asla unutulmaz” dedi.

İşte tarihçilerin Vahdettin tartışmalarına ilişkin açıklamaları…

Prof. Dr. İlber Ortaylı: (Vahdettin hain mi? Sorusuna cevaben) Böyle bir soru tartışılmaz, "tahta geçtiği zaman bugün bomba atmazlar" diyor. İngilizler monarşiye saygı duyduğu için bugün top atmazlar diyor. Vahdettin İngiliz lisanını bilmez. Hainlik diye bir şey yok. Vahdettin Batı dillerini bile bilmiyor. Çok iyi İslam kültürüne hakimdir. Tahta çıktığı gün Haydarpaşa'da depoları vuruyor İngilizler. Damat Ferit budala bir adamdır. Şunu söylüyor, "İngilizler bizi sever diyor." Rıza Nur gibi insanlar İngilizleri istemiştir. Büyük bir aptallıktır bu.

Tarihçi-yazar Murat Bardakçı: Tekrar söyleyeyim Vahdettin acizdir. İstanbul'un elden gitmesinden korkmuştur. Zaferden sonra TBMM'ye tebrik telgrafı çekse belki her şey farklı olurdu. Tahta değil kubura oturdum diyor. Paratönör olup bütün nüsibetleri üzerime çektim diyor. Hatıratlarında Mustafa Kemal'i Anadolu'ya göndermekten iftihar ettim diyor. Operasyon devlet operasyonudur. Cumhuriyet gazetesi inkar etsin her aşamasında devlet vardır. Tek Mustafa Kemal Atatürk gönderilmedi 2-3 müfettiş gönderilmiştir. İngiliz General Milne nota gönderiyor bunu buraya niye gönderdiniz diye. Şakir Paşa bu belgeyi imzalamıştır. Belgeleri yayınladım ben. Atatürk'e verilen yetki belgesi her askere verilmemiştir. Çok nadirdir. Belki bir benzeri Köprülü Mehmet Paşa'ya verilmiştir. Çok geniş yetkilerle gidiyor. İstemiş o yetkileri. Şakir paşanın bu belgede imzası vardır. Geniş yetkilerdir.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Şöyle der: Harbiye Nezareti, Osmanlı Genelkurmayı Milli Mücadele'yi çok sıkı şekilde destekliyorlar. (...) Arada Damat Ferit gibi abuk subuk adamlar gelmesine rağmen çoğunluk Milli Mücadele'nin arkasında. Ayrıca Milli Mücadele'nin başlatıcısı olmanın Sultan Vahdettin'in taşıyabileceği bir yük olmadığını söyleyen Afyoncu o dönemde padişahın oldukça arka planda olduğunu belirtiyor.

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu: Vahdettin Han hainmiş. Çünkü M Kemal için idam fetvası yayınlamış. Bu fetvanın İNGİLİZ DÜZMECESİ olduğunu 24 Nisan 1920 TBMM gizli celse zabıtlarında bizzat M Kemal'in ağzından okuyun.Padişahlar aleyhinde üretilen bu düzmece belgeleri savunmak vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu: Nasıl ki Ayasofya ibadete açıldığı gün “Elhamdülillah” dediysek, yeniden Elhamdülillah demek için Sultan Vahdettin'in mezarını Şam'dan İstanbul Büyük Çamlıca Camii'nin bahçesine nakletmeliyiz.Sultan Vahdettin hain değildi, bunu bilmek için tarihçi olmaya gerek yok. Çünkü o, ruhunu fakruzaruret içinde teslim etti. Batı, Türk'e ve Müslüman'a ihanet eden kimseyi fakruzaruret içinde bırakmaz.

Tarihçi Yazar Şükrü Altın: Bugün Vahdettin'e hain diyenler haindir. Sultan Vahdettin tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, perişan olmuş. Filistin'de geri çekiliyoruz derken 16 bin asker dağıtılmış, İstanbul'u işgal altına sokmuşlar. Vahdettin'in tahta çıkarken bir sözü vardır; ‘Tahta değil kubur'a oturdum diye. Çünkü ittihatçılar Osmanlı'yı bitirmişlerdi. Sevr antlaşma değil, taslaktır. Sultan Vahdettin imzalamadığı için antlaşma haline bile gelmemiştir. Antlaşma diye yutturdukları Sevr bir taslaktan ibarettir. 30 Ekim 1918 Mondros Anlaşması'yla Osmanlı teslim olduğunda İttihatçılar Osmanlı'yı bitirmişlerdi. Vahdettin sadece 4 yıl padişahlık yaptı. Mustafa Kemal Paşayı Yıldız Sarayı'nda ağırlayıp ‘Paşa, paşa bu milleti ancak sen kurtarırsın. Seni 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a göndermek istiyoruz' diyen, Bandırma Vapuru'nu ona tahsis eden, sarayın Cuma selamlığında kullandığı atları satıp parasını M.Kemal'e gönderen kişidir. İngiliz işgal kuvvetleri Bandırma Vapuru'na vize vermiyor, boğazlardan salmıyorlar. Sultan Vahdettin devreye giriyor ve M.Kemal ile arkadaşlarının Samsun'a gitmesinde bir sakınca olmadığını, işgal kuvvetlerine karşı bir çalışma yapılmayacağını söyleyerek vizeyi almalarını sağlıyor. Yani istiklal harbini Sultan Vahdettin başlatmış oluyor.

İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretim Görevlisi Dr. Ramazan Topdemir: Atatürk ne kadar vatanseverse Sultan Vahdettin de o kadar vatanseverdir. Meyhane köşelerinde karar alan kendini bilmez devlet adamlarından bahsetmiyoruz. Ya da İngilizlerle işbirliği yapan, birilerinin oluruyla gelen kişilerden bahsetmiyoruz. Osmanlı'nın parçalanma sürecinde, işgal sürecinde padişah olmuştur. Kendisi istese, Ortadoğu'daki krallar gibi çuval dolusu altınları alıp giderdi. Hazine emrindeydi. Elindeki lambayı bile bırakmış, hüzünlü, gönlü kırık bir şekilde ayrılmıştır. Sıradan bir insandan bahsetmiyoruz. Bu Altılı Masa işi beceremedi, bir araya gelip bir aday gösteremediler, bu yüzden dikkatleri başka yöne çekmek istiyorlar. Ve CHP özellikle HDP ile arkadan işbirliği yapmak istiyor. O işbirliği sürecinde Vahdettin'e, Osmanlı'ya iftira atıyorlar. Siz önce masanızı düzeltin, bir aday çıkarın. Sizin Vahdettin'le ne alıp veremediğiniz var? Vahdettin vatansever, milliyet sever, ülkesini devletini seven ve ümmetini koruyan bir şahsiyettir.

Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet): Osmanlı ecdâdımızı özellikle pâdişâhlarımızı ve hâssaten Sultân Abdülhamîd ve Sultân Vahîdüddîn hazarâtını hâinlikle ithâm eden ğâfilleri Allâh-u Teâlâ hayırla ıslâh eylesin, ıslâhı mukadder olmayanların şerrinden bu milleti halâs eylesin. .