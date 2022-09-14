Melis Sezen kaç yaşında, nereli? Melis Sezen boyu kaç? Melis Sezen dansı ile gündeme geldi

Oyuncu Melis Sezen sosyal medyada paylaştığı dans videosuyla gündeme geldi. Melis Sezen kimdir araştırılıyor. Melis Sezen burcu ne? Melis Sezen kaç yaşında? Melis Sezen sevgilisi var mı, kim? İşte Melis Sezen ile ilgili merak edilenler…