Melis Sezen kaç yaşında, nereli? Melis Sezen boyu kaç? Melis Sezen dansı ile gündeme geldi
Oyuncu Melis Sezen sosyal medyada paylaştığı dans videosuyla gündeme geldi. Melis Sezen kimdir araştırılıyor. Melis Sezen burcu ne? Melis Sezen kaç yaşında? Melis Sezen sevgilisi var mı, kim? İşte Melis Sezen ile ilgili merak edilenler…
2022-09-14 15:58:40
Sadakatsiz dizi oyuncusu Melis Sezen dans videosu ile ismini gündeme taşıdı. Melis Sezen'in hayatı merak ediliyor. Vatandaşlar Melis Sezen kimdir araştırıyor. Melis Sezen aslen nereli? Melis Sezen'in oynadığı diziler neler? Melis Sezen sevgilisi kim? Melis Sezen'in boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar…
Daha önceden katıldığı ödül programında giyimiyle konuşulan Melis Sezen, bu sefer de paylaştığı videoda yaptığı kalça dansıyla gündeme geldi. Melis Sezen dansı izleyen vatandaşlar Oyuncu Melis Sezen'in hayatını merak ediyor.
Melis Sezen kimdir?
Melis Sezen, 2 Ocak 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun olan Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
Melis Sezen kaç yaşında?
2 Ocak 1997 tarihinde doğan Melis Sezen'in yaşı 25'tir.
Melis Sezen boyu ve kilosu kaç?
Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Yasemin karakterini canlandıran oyuncu Melis Sezen, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve Oğlak burcudur.
Melis Sezen'in oynadığı diziler ve filmler
2019 – Leke (Yasemin) (TV Dizisi)2019 – Mucize 2 (Sinema Filmi)2018 – Şampiyon (Esra) (Sinema Filmi)2018 – Tilki Yuvası (Sinema Filmi)2018 – Dünya Hali (Sinema Filmi)2017 – Siyah İnci (Ebru) (TV Dizisi)2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Asya) (TV Dizisi)2021- Sadakatsiz Kaynak: Melis Sezen kimdir? Sadakatsiz Derin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Melis Sezen oynadığı diziler
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