'Tarih bükmeye bayılanlar...'

28 Şubat darbesinin önde gelen isimlerinden Çevik Bir ve Çetin Doğan hakkında hapis kararı verilmesine tepki gösterenleri eleştiren İsmail Kılıçarslan, hapis kararını ‘siyasi’ olarak yorumlanmasına o dönem yaşanan olayları hatırlattı

Kılıçarslan'ın 'Tarih bükme dersleri' başlıklı bugünkü yazısından ilgili bölüm;

28 Şubat'ın Çevik Bir'i, Çetin Doğan'ı ve diğer ceberut darbecileri tutuklanıp hapse atıldı ya. Tarih bükmeye bayılan aydınımsılarımız başladılar “karar hukuki değil, siyasi” yaygarası yapmaya.

“Sensin siyasi” diyerek geçmek isterdim ama geçemedim. Bu, Türkiye'nin politik düzlemi yüzünden gecikmiş hukuki kararın 10, 15, 20 yıl önce alınması gerekiyordu. O darbecilerin karanlık hücrelerde çürümeleri gerekiyordu. Şimdi birçoğu “yaş haddi” falan denilerek salıverilecek ve yaptıkları her pislik, karıştırdıkları her halt, çaldıkları ya da çalınmasına aracılık edip göz yumdukları milyarlarca dolar ve diğer her şey yanlarına kâr kalacak. Hukuk tecelli etti ama korkarım adalet bu gecikme yüzünden bu dünyada tecelli etmeyecek. Allah'tan öte âleme inanıyoruz da o ceberut darbecilerin hangi azaplara duçar olacağını hayal ederek rahatlatıyoruz gönlümüzü.

Yüzlerce, binlerce, on binlerce mağdur oluşturdular. Geçtim katsayı ve başörtüsü yasağı yüzünden geleceklerini çaldıkları on binlerce insanı… Geçtim sadece namaz kılıyor diye işinden gücünden ettikleri binlerce mazlumu… Geçtim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin paralarını çuvallarla çalan insanlara yardım ve yataklık etmelerini… Geçtim medyaya kan kusturmalarını… Sadece ama sadece zindanlarda işkence ve kötü koşullar yüzünden, cezaevi baskınları yüzünden hayatını kaybeden insanlar nedeniyle bile bu aşağılık darbecilerin 20 yıldır gün yüzü görmeden çürüyor olmaları gerekirdi birer hücrede.

“Karar hukuki değil siyasi” diyenlere de bir çift sözüm var. Umarım Allah size 28 Şubat benzeri bir imtihan yaşatmaz yine de. Çünkü o ağır imtihanı atlatıp da nihayet o imtihanın sorumluları “cezaya benzer” bir şey aldığında “karar hukuki değil siyasi” cümlesini duyunca çok kırılıyorsunuz. Canınız yanıyor. Kalbiniz ağrıyor.

Siyasi olan neydi biliyor musunuz? Kız kardeşimin üniversite sınavına girmemesiydi. 14 yaşındaki Yakup Köse'ye idam cezası verilmesiydi. Bazı medya patronlarına elektrikle işkence edilirken bazı medya patronlarına devletin bütün imkânlarının peşkeş çekilmesiydi. İkna odaları kurulmasıydı. Çuvalla paraların çalınmasıydı. Atatürk kitabı yazarak insanları sömüren kaçak villacının işkenceyi övdüğü manşetiydi siyasi olan.

Şimdi hukuk, son derece gecikmiş bir karar verince bu aşağılık darbecilerin 3-5 ay hapse girmesini “siyasi karar” diye nitelendiriyorsunuz ya, siz onu gelin de benim polisten kaçarken giydiğim pabucuma anlatın. Yahut vaktiyle yaladığınız asker postallarına. Tercih sizin.

