Solcular sinemada hep mağdur muydu?

Çağan Irmak'ın yönettiği 'Yeşilçam' dizisini ele aldığı ‘Yeşilçam dizisi ve tek tarz-ı siyaset’ başlıklı yazısında Salih Tuna, sinema alanında ‘solcuların sağcılar karşısında sansür mağduru’ olduğuna ilişkin ileri sürülen görüşler hakkında değerlendirmede bulundu. Tuna’nın yazısından ilgili bölüm…

Öncelikle iflah olmaz bir nostalji düşkünü ve Yeşilçam tozu yutmuş biri olarak söz konusu diziyi heyecanla karşıladığımı söylemeliyim. Bu nedenle senaryodaki kimi aksaklıkları, dekoru, kostümü ve oturmamış kimi oyunculukları dönem dizisinin zorluklarını da göz önüne alarak yok saydım. Bu büyük bütçeli işe imza atan Blu TV'nin yanı sıra Yetkin Dikinciler ve Nilüfer Açıkalın'ı oyunculuklarından ötürü alkışlıyorum.

Dizi 60'lı yılların Yeşilçam'ını anlatıyor. Fakat nedense 55'teki 6-7 Eylül olaylarına büyük bir iştiyakla değiniliyor.

İştiyakla dememin nedeni... Ana akstaki hikâye cümlesinde Semih (Çağatay Ulusoy) ile Mine'nin (Selin Şekerci) neden ayrıldıklarına dair bilgi havada kalma pahasına ertelenirken, 6-7 Eylül olayları adeta kör gözüm parmağına veriliyor.

Mahut olaylarda İngilizlerin kumpasını veya Atatürk'ün evi üzerinden Gladyo'nun yaptığı provokasyonu ihsas edecek hiçbir şey yok tabii. Varsa yoksa Türk bayrakları altında sağa sola saldıran vahşi yaratıklar sürüsü!..

Adımız çıkmış dokuza inmez sekize, iyisi mi Soner Yalçın arkadaşımız söylesin: "Bu toprakların halkını küçümseyenler 6-7 Eylül 1955 olaylarını fırsat biliyor. Israrla... Bu acı olayların kendi pencerelerinden görülmesi için propaganda yapıyorlar: 'Zalim Müslüman Türkler!' Sonuçta mutlaka ekliyorlar: Hıristiyanlara 6-7 Eylül 1955'te bu zulmü yapanlar, Güneydoğu'da Kürtlere neler yapmaz ki?!.."

Yeşilçam dizisinde komünistleri mağdur eden, eserlerine "sansür" uygulayan, yapımcılara milli ve yerli filmler yapmaları için baskı yapan siyaset eşrafını temsil eden İzzet (Özgür Çevik) adlı sapık bir karakter var. Sanata sansür uygulayan bu sapık karakterli zihniyet ile 6-7 Eylül olayları yan yana gelince algı da tamamlanmış oluyor.

Bilmeyen de muhafazakâr sinemacıların önü açılsın diye solcu sinemacılara engel olunmuş sanır.

Metin Erksan, Halit Refiğ, Vedat Türkali, Ö. Lütfi Akad, Yılmaz Güney sağcı mıydı?

Murat Aşkın müstearıyla senaryolar yazan Kemal Tahir, Mümtaz Osman müstearıyla Nâzım Hikmet, Ali Kaptanoğlu müstearıyla Yeşilçam'da arzı endam eden Attila İlhan sosyalist değil miydi?

Madem 60'lı yıllarda onca baskı yapıldı, neden Yücel Çakmaklı'nın 70'lerde çektiği bir iki filme kadar "Milli Sinema" örneği tek bir film yok?

Kaldı ki Mehmet Kılıç'ın yönettiği 77 yapımı Cüneyt Arkın'lı Güneş Ne Zaman Doğacak filmine bile tahammül edilmedi. Gösterildiği tüm sinemalar yakıldı. Tüm günahı da, mülteci bir Türk'ün dramını anlatmaktı. Sansür, tamam da, bunun vebali neden Batıcılar yerine, bir filmine bile tahammül edilmeyen "dindarlara" yüklenir?

Attila İlhan bir defasında şöyle dememiş miydi:

"Filmlerde ezan olamazdı. Mevlit olamazdı. Cenaze sahnelerini, dini merasimleri gösteremezlerdi (...) Bizim sansür kurulumuz ezanı yasak ediyor, namazı yasak ediyor. İyi de biz yıllardan beri Amerikan filmlerinde kiliseleri görüyoruz. Ayinleri görüyoruz, çanlar çalıyor, mezarlarda definler yapılıyor, dualar ediliyor, nikâhlar, kilisede yapılıyor. Bunların hepsini seyrediyoruz. Gâvurlara izin var da, Müslüman olduğumuz için bize mi yok?.."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.