DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

THY salgına rağmen, 2021 yılı ilk çeyreğinde kâr elde etti
Burak Sergen entübeden çıkarıldı
Bendevi Palandöken: Market genelgesi ile fırsatçılığa son verildi
ANALİZ: Muhammed bin Selman neden İran'a yaklaşıyor
Afganistan'da sel: 14 kişi öldü
Tam kapanma uzatılacak mı? Tam kapanma ne zaman bitecek?
Diyanet’ten fitre bedeli ödeme tavsiyesi
'Fransa’da Müslümanlar üzerinde oluşan atmosfer endişe verici'
Stephen: İngiltere ve ABD Kıbrıslı Türkleri umursamıyor
10 kişiden üçü çekini ödemedi
Solcular sinemada hep mağdur muydu?
Bahçeli'den yeni anayasa açıklaması
FETÖ'cü firari eski binbaşı Ankara'da yakalandı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Market Tedbirleri' genelgesi
Zorunlu temel ihtiyaçlar neler? Marketlerde nelerin satışı yasaklandı?

İSTANBUL

20:10:00

İftar vakti

BURSA

20:08

04:15
20:08
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:53

04:01
19:53
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:36

03:45
19:36
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:19

03:27
19:19
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:04

03:27
19:04
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:10:00

İftar vakti

ANKARA

19:53

04:01
SAHUR
19:53
İFTAR

ERZURUM

19:19

03:27
SAHUR
19:19
İFTAR

Bahçeli'den yeni anayasa açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 'MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır.' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
04.05.2021 11:19:13
Bahçeli'den yeni anayasa açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Cumhuriyetin 100. yılında '100 Maddelik Yeni Anayasa' adıyla, 100 maddelik anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır." açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Mazisi neredeyse 145 yılı bulan Anayasa tartışmaları toplum ve devlet hayatımıza deyim yerindeyse ambargo koymuştur. Bu tartışmaların kalıcı bir mutabakatla düğümlenmesi, temel amaç olsa da istisnai dönemler haricinde bu amaç maalesef gerçekleşmemiştir. Devlet ile millet arasındaki karşılıklı sorumlulukları esas alan Anayasalar değişmez, değiştirilemez metinler değildir. Gerektiğinde şartlar el verdiğinde, zamanın ruhuyla, milli ve manevi emanetlerin ufkuyla, müsemma bir Anayasanın yazılması kaçınılmaz bir görevdir. Neticede bir toplum sözleşmesi olan Anayasa'nın aynı şekilde milli hedefleri muhtevasında barındırması, tarihin ve toplumun gerisine düşmeden geleceğin koordinatlarını çizerek devlet millet uyumunu kökleştirmesi yegane önceliktir.

Artık uzlaşmak ve yeni bir Anayasa hazırlamak milli bir vecibedir. Buna dudak bükenler, sırt dönenler, yapay kriz çıkaranlar, ipe un serenler, bahanelerle konuşmalara bile kapalı duranlar, tarih ve millet huzurunda demokratik hesaba şimdiden hazır olmalıdır.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü yeni bir Anayasayla taçlandırmak, milli mücadele kahramanlarına, cumhuriyetin kurucu değerlerine, milletimizin bizatihi egemenlik haklarıyla Türk tarihinin şerefli analarına, ümmetin ve gelecek nesilleri düşünen sorumluluk bilincinin gereğidir. Bundan kaçış bize göre yoktur.

18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen 13. Olağan Büyük Kurultayımızda milletimle paylaştığım 5 stratejik hedeften birisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, daha yerinde bir ifadeyle Türk Tipi Başkanlık Modeline sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmet etmektir. Bir başka stratejik hedef olarak da sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir yeni bir Anayasa hazırlığını göstermiştim.

100 maddelik anayasa önerisi 

Cumhuriyetin 100. yılında '100 Maddelik Yeni Anayasa' adıyla, 100 maddelik anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır.

Partimiz, 100 maddelik yeni anayasa önerisini milletimize, siyasi muhataplarımıza bugün itibarıyla duyurmaktadır.

Metin hazırlanırken mevcut anayasa, geçmiş dönem Osmanlı, Türk ve dünya anayasaları uluslararası örgütlerin karar ve raporları dikkatle incelenmiş kuyumcu hassasiyetiyle analiz edilmiştir. Temel hak ve hürriyetler güncellenmiştir.

Önerimizi öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Cumhur İttifakı'nın ana paydaşı olan AK Parti ile paylaşmak hedefimizdir. Daha sonra diğer partilere de anayasa önerimizi sunacağız. 

Türk milletinin ortak değerlerini kucaklayan bir yaklaşımla yazılmıştır. Devletin genel esasları, ilk 5 maddede düzenlenen şekli ve nitelikleri aynen korunarak 1. maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında 'bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez' denilmiştir.

3. kısmında 3 bölüm halinde Cumhuriyetin temel organları düzenlenmiştir. 

Başkan ile birlikte 2 başkan yardımcısının seçilmesi öngörülmüştür. 

Anayasanın son kısımda değiştirilme usulü genel olarak kurulmuştur. Halk oyuna sunulması konusunda TBMM'ye yetki verilmiştir. 

Bu kaliteli çalışmayı yapan bilim insanlarımıza MHP olarak teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

Kaynak:TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan