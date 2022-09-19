Fransa'dan enerji krizine çözüm: Halkın elektriği kesilecek

Fransa’nın enerji regülatörü CRE’nin Başkanı Emmanuelle Wargon, kışın enerji kaynaklarının yetersiz olması halinde elektrik kesintisine gidebileceklerini belirtti.

Fransız CRE Başkanı Wargon, France Info televizyonuna demecinde, “Elektriğe gelirsem, tüketimi azaltmak için olabilecek önlemlerin hepsini alırken bazı uç durumlarla karşılaşabiliriz, yani bazı mahallelerde ya da komünlerde birkaç saatlik elektrik kesintilerine gidebiliriz” dedi.

Bunun ‘olağanüstü bir uygulama olacağını fakat mümkün olduğunu' ifade eden Wargon, enerji kıtlığı durumunda işletme ve hanelere gaz ve elektrik tüketimini azaltmaları gerektiğine ilişkin bildirimler gideceğini, ancak bunun enerji kıtlığı üstünde bir etkisi olmaması ve fransa'nın da kendisi için gerekli olan miktarda enerjiyi tedarik edememesi halinde elektrik kesintisine gideceklerini ekledi.

Wargon, bununla beraber haneler için asla gaz kesintisine gitmeyeceklerini, gaz kesintisinin gerekmesi halinde sadece işletmelere uygulanacağını söyledi.

Fransız hükümeti bu yaz, gelecek kış enerji kıtlığı yaşanmaması için enerji tüketimini şimdiden yüzde 10 oranında azaltmayı içeren bir program başlattı. Bunun üstüne pek çok işletme enerji tüketimini azaltmayı içeren yeni çalışma şekilleri üretmiş bazı çalışanlarını yarı zamanlı çalışmaya yönlendirmişti. Bu sırada ülkede artan enerji faturaları nedeniyle başkent Paris'in en büyük yüzme havuzu tesisi Pailleron dahil pek çok yüzme havuzu kompleksi kapatılmıştı.

Fransa'daki bu enerji tüketimi sınırlandırmaları, Ukrayna'da gerçekleştirdiği operasyon yüzünden, Avrupa'nın Rusya'dan enerji alımını azalttığı bir döneme denk geliyor.