Sağlık Bakanlığı 85 bin yardımcı personel kadrosu | Sağlık Bakanlığı yardımcı personel alımları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 85 bin yardımcı personel kadrosu | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 85 bin yardımcı personel alımını duyuran Koca, 'Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın.' ifadelerine yer verdi. Peki Sağlık Bakanlığı yardımcı personel alımları ne zaman? Başvurular ne zaman alınacak, nereye başvurulacak? Sağlık Bakanlığı hangi kontenjanlardan yardımcı personel alacak? İşte merak edilen soruların yanıtları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 85 bin yardımcı personel alımını duyuran Koca, "Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." ifadelerine yer verdi. Peki Sağlık Bakanlığı yardımcı personel alımları ne zaman? Başvurular ne zaman alınacak, nereye başvurulacak? Sağlık Bakanlığı hangi kontenjanlardan yardımcı personel alacak? İşte merak edilen soruların yanıtları!

Sağlık Bakanlığı 85 bin yardımcı personel kadrosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından, yardımcı sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Koca; "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 Bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." sözlerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığı yardımcı personel alımları ne zaman?

Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından sağlık personeli alımlarının ne zaman olacağı merak edilmeye başlandı. Fakat alımların ne zaman olacağı henüz netleşmedi. Açıklama yapılmasının ardından haber sitemizden detayları öğrenebilirsiniz.

Koca aynı zamanda; "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı!" notlarını da düştü.