Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi İstanbul'da protesto edildi

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini İstanbul'da protesto etti.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya, İstiklal Caddesinde bulunan başkonsolosluk önünde protesto edildi.

Özgür-Der'in çağrısıyla Rusya Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık, Putin'e “İşgale son ver” çağrısında bulundu. Eyleme bölgede bulunan bazı Ukraynalılar da iştirak ederek destek verdi.

Eylemde “İşgale Hayır! Rusya Ukrayna'dan Defol!” yazılı bir pankart ve “Emperyalist Rusya, Ukrayna'dan, Kafkasya'dan, Suriye'den Defol!”, “Imperialist Russia, Get Out Of Ukraine, Caucasia, Syria!”, “Katil Putin Ukrayna'dan Defol!” ve “Katil Putin Kırım'dan Defol!” yazlı dövizler taşındı.

Eylem sırasında “Katil Putin Ukrayna'dan Defol!”, "Dünyanın Utancı Rusya'nın İşgali!", "Rusya Lobisi Hesap Verecek!", "Katil Putin Katil Rusya!", "Katil Rusya Afganistan'ı Unutma!", “Emperyalist Rusya Hesap Verecek!”, “Halkların Düşmanı Yeni Çar Putin!”, “Ukrayna Halkı Yalnız Değildir!”, “Katil Putin Suriye'den Defol!” sloganları atıldı.

Eylemde söz alan Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay (üsste), Rusya'nın işgal girişimini barbarlık olarak tanımlarken Rus ordusunun tavrını Moğol ordularına benzetti.

Rusya'nın 'Ukrayna'ya girmeyeceğini ve savaş istemediğini' söylediğini hatırlatan Alpay, Rusya'ya inanmanın anlamsız olduğunu belirtti.

“Dün Çeçenistan'da Grozni'yi ve Suriye'de Halep'i yerle bir eden Rusya bugün Ukrayna'da Donbas'ı yerle bir etmeye çalışmaktadır.” diyen Alpay, Rusya'nın hamlelerinin büyük bir suç olduğunu ve meşrulaştırılamayacağını söyledi.

Rusya'nın “İşgal yok özel operasyon var” açıklamalarının da işgal girişimiyle uyuşmadığını söyleyen Alpay, AB'nin yaptığı açıklamalarla Putin'i cesaretlendirdiğini belirtti.

Rusya'nın girişimini kınayan Alpay, Ukrayna topraklarının derhal terk edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Kırım'ın işgalini tanımadığını ve Ukrayna'nın işgalini gayrı meşru ilan etmesinin önemli olduğunu da kaydeden Alpay, bunun yeterli olmadığını, Rusya'ya karşı yaptırımların gerekli olduğunu söyledi.

Türkiye'deki Rus yanlılarının işgali meşrulaştıran haberler yaptığını anlatan Alpay, ABD ve NATO'nun işgallerinin kınanmasına rağmen Ukrayna'ya dönük Rus işgalinin de sendikalar ya da dernekler tarafından protesto edilmediğini söyledi.

“Yaşasın Halkların kardeşliği” sloganı atanların Ukrayna halkına yaşam hakkı tanımadığını da vurgulayan Alpay, bunun tarihe geçtiğini ve unutulmayacağını söyledi.

“Suriye halkının katledilmesine karşı çıktığımız gibi Ukrayna'nın işgaline de karşı çıkıyoruz” diyen Alpay, Rusya'nın Kiev'i düşürüp Kadirov ve Esed yönetimi gibi kukla bir rejim kurmak istediğini söyledi.

Rusya'nın daha önce Prag'a da girdiğini hatırlatan Alpay, bugün o coğrafyada Rusya'ya dair hiç bir ize izin verilmediğini, Doğu Avrupa'da Sovyet Rusya'nın esamesinin okunmadığını ifade etti.

10 yıl boyunca işgal ettiği Afganistan'dan da Rusya'nın kovulduğunu anımsatan Alpay, Rusya'nın Ukrayna ve Suriye'den de kovulacağını söyledi.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, ise aylardır işgal etmeyeceğini söyleyen Rusya'nın bütün dünyanın gözü önünde Ukrayna'yı parça parça yutmakta olduğunu söyledi.

Aylardır bu durumun bilinmesine rağmen bir müdahale olmadığını hatırlatan Kaya, bir de üzerine Rusya'nın güvenliği gibi söylemlerle Rusya'nın eylemlerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirtti.

Ukrayna'nın Doğusundaki halkların Rusya'yı yardıma çağırdığı senaryosu ile hareket eden Rusya'nın, Doğu Avrupa'ya da benzer bir senaryo ile girdiğini anımsatan Kaya, yarın Gürcistan ve hatta Türkiye'nin benzer bir senaryoya maruz kalabileceğini ifade etti.

Kaya, “Putin açıkça Çarlık Rusya'sına özlemini söylüyor. Bu özlem Kafkasya gibi pek çok coğrafyayı kapsıyor, yarın Türkiye için de geçerli olabilir. Bugün ilişkiler iyi görünüyor olabilir yarın Türkiye için de tehlike olacak.” diye konuştu.

Türkiye'de Putin ve Rusya'nın tezleri ile konuşanlarla hesaplaşılması gerektiğini belirten Kaya, “ABD, Irak'ı işgal ettiğinde tüm anti-emperyalistler, tüm adaletten yana olanlar, tüm Müslümanlar karşı çıktı, Rusya'nın işgalinin bu durumdan ne farkı var? ABD, Irak'ta kimyasal silahları bahane etti, Rusya da nükleer silah olma ihtimalini öne sürüyor.” dedi.

ABD ve NATO'nun emperyalist olduğunu ve bunlara bel bağlanılmaması gerektiğinin altını çizen Kaya buna rağmen Ukrayna halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı duyulması gerektiğini açıkladı.

Kaynak: haksozhaber.net

