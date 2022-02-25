Ayten Erman hayatını kaybetti! Oyuncu Ayten Erman kimdir? Ayşen Gruda'nın ablası öldü mü?

Ayten Erman hayatını kaybetti! 'Ayten Erman öldü mü?' sorularıyla gündeme gelen usta oyuncunun, 86 yaşında Covid-19 nedeniyle vefat ettiği haberleri yayıldı. Peki Ayten Erman kimdir? Ayşen Gruda'nın ablası öldü mü? İşte detaylar...

"Ayten Erman öldü mü?" sorularıyla gündeme gelen usta oyuncunun, 86 yaşında Covid-19 nedeniyle vefat ettiği haberleri yayıldı. Peki Ayten Erman kimdir? Ayşen Gruda'nın ablası öldü mü? İşte detaylar...

Ayten Erman hayatını kaybetti!

Ayten Erman bir süredir corona virüs tedavisi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Erman, Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası olarak tanınıyordu. Usta oyuncu 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Oyuncu Ayten Erman kimdir?

Ayten Erman Türk sinema ve tiyatro oyuncusudur. 26 Kasım 1935'de İbrahim Sami-Zekiye Erman çiftinin üç kızından en büyüğü olarak İstanbul'un Bakırköy ilçesinin Yeşilköy semtinde, Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu

Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanı sıra Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ile müzikallerde roller almıştır.

Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Cennet Mahallesi (2004), Kaygısızlar (1994) ve Bombacı (1988) gibi yapımlarla tanınmıştır. .