RTÜK'ten DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika’nın Sesi'ne 72 saat mühlet

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandığını, Amerika’nın Sesi, DW ve Euronews sitelerine lisans için 72 saat süre tanındığını duyurdu. Bu süre içinde başvurmayan kanalların erişimleri engellenecek.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda RTÜK'ün ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisi kullandığını belirtti.

"72 SAAT İÇİNDE BAŞVURMAYANLARIN ERİŞİMLERİ ENGELLENECEK"

"http://amerikaninsesi.com http://dw.com/tr ve http://tr.euronews.com sitelerine lisan için 72 saat süre tanıdı. Bu sürede başvurmayanların erişimleri engellenecek." ifadelerini kullandı.

"ANLAŞILAN, DEVAMI DA GELECEK"

Taşçı, şu yorumu yaptı:

RTÜK'ün “sitede video var lisans almalı” bakışıyla denetlenmeyecek hiçbir haber sitesi kalmaz. Üç yılın ardından RTÜK'ün aklına yabancı haber sitelerinin gelmesi hayli ilginç. Anlaşılan devamı da gelecek.” dedi.

LİSANS ZORUNLULUĞU 2019'DA GETİRİLMİŞTİ

İnternetten görüntülü haber yayınlayan kuruluşlara lisans zorunluluğu 2019 yılında getirilmişti.

YASA HAKKINDA

İnternetten yayın yapan platformlarının RTÜK'ten yayın lisansı alması şart koşan yönetmelik 1 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" adıyla yayınlanmıştı. Aynı senenin 1 Eylül'ünde yürürlüğe giren yasa ile Netflix, BluTV ve Puhutv gibi dijital platformlar RTÜK'ün denetimi kapsamına girmişti.

Muhalefet tarafından "sansür yasası" olarak nitelendirilen bu yönetmelikle birlikte yayıncı kuruluşlar artık RTÜK'ten lisans almadan yayın hizmetleri veremiyor. İnternet üzerinden radyo lisansı için 10 bin TL, internet üzerinden televizyon yayını için 100 bin TL ve internet üzerinden isteğe bağlı yayın hizmeti yayını için de 100 bin TL lisans ücreti alınıyor. İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti de yıllık 100 bin TL olarak uygulanıyor. Yönetmelik gereği yıllık gelirlerinin binde 5'ini de her yıl RTÜK'e verecek olan yayıncı kuruluşlar, RTÜK'ün uygun bulmadığı içerikleri de kataloglarından çıkarmak durumunda. Bu yayın platformları ayrıca koruyucu sembol sistemi kullanarak izleyicileri program hizmetlerinin içeriği hakkında sesli veya yazılı olarak bilgilendirmekle de sorumlu. .