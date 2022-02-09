İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan Yetim Dayanışma Günleri başlıyor. Organizasyon kapsamında, Türkiye dâhil 31 ülkede 202 proje uygulanacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl 11'incisini icra edeceği Yetim Dayanışma Günleri (YDG) ile on binlerce yetim çocuğa ve ailesine iyilik götürecek. 202 projenin gerçekleştirilmesi planlanan Yetim Dayanışma Günleri; Türkiye ile birlikte 31 ülke ve bölgede icra edilecek.

YDG kapsamında yetim sponsorlarının da eşlik edeceği İHH ekipleri içerisinde, yurt içi ve yurt dışından STK temsilcileri, eğitimciler, aktivistler, basın ve medya mensupları, edebiyat ve sanat dünyasından isimler, akademisyenler, sağlık görevlileri ve her meslek grubundan gönüllüler yer alacak.Hayırseverler, projelerin gerçekleştirilebilmesi ve yetimlerin mutlu edilebilmesi için, bireysel, kurumsal ya da gönüllü grubu olarak YDG projelerinden birine veya birkaçına destek verebiliyor. Hayırseverler, YDG ve projeler hakkında bilgi almak için 0212 631 21 21 numaralı telefonu arayarak destek vermek istediği proje ile ilgili yetkililerle görüşebiliyor.

202 proje planlandı

Organizasyon kapsamında uygulanacak projeler arasında ev tamir ve inşası, seracılık, sağmal hayvan dağıtımları gibi sosyal yardım projeleri, sünnet organizasyonu, hijyen paketi dağıtımları, sağlık taraması gibi sağlık yardımı projeleri, kırtasiye malzemesi dağıtımı gibi eğitim yardımı projeleri, geziler, uçurtma şenlikleri, burs yardımı, şiir, kompozisyon ve bilgi yarışmaları gibi kültürel yardım projeleri öne çıkıyor.

Yetim Dayanışma Günleri (YDG) nedir?

Yetim Dayanışma Günleri, İHH'nın yetim çalışması yaptığı ülke ve bölgelerin ziyaret edilmesi ile oralarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmesiyle icra edilmektedir. İlk olarak 2011 yılında düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri, bu yıl da koronavirüs tedbirleriyle birlikte uygulanacak.

Yetim Dayanışma Günleri'nin önemi

Yetim Dayanışma Günleri, farklı ülke ve bölgelerdeki yetimlerle gönüllülerin kaynaşmasına aracı olmanın yanı sıra kamuoyunun dikkatini “yetimlik” gerçeğine çekmek açısından büyük önem taşıyor. Yapılan çalışmalarla yetimlere “sizinleyiz” mesajı bizzat kendi yaşadıkları yerlerde veriliyor ve yalnız olmadıkları vurgulanıyor. Kampanya, kamuoyunda yetimler konusunda duyarlılık oluşmasına katkı sağlayan somut projeler içermesi açısından da önem arz ediyor.

Destek olmak için

Yetimlere destek olmak isteyen bağışçılar, aylık 150 lira karşılığında bir yetimin sponsoru olabiliyor. Ayrıca, YETIM yazıp 3072'ye SMS göndererek 10 TL yardımda bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH'nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “YETIM” yazarak destek olabiliyor. .