'Putin, hepimizle alay ediyor, her açıdan uyanık olmalıyız'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 11. gününde saldırılar sürerken, Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Hedef Ukrayna'nın bütünü" dedi.

"Türkiye tarafsız kalmakla en doğru işi yapıyor" diyen Barlas, "Kısacası, her açıdan çok uyanık olmalıyız. Her an her şey olabilir." uyarısında bulundu.

Mehmet Barlas'ın bugün Sabaha gazetesinde yayımlanan, "Putin hepimizle alay ediyor" başlıklı yazısından dikkat çeken bölümler şöyle:

Rusya Devlet Başkanı Putin, hepimizle alay ediyor.

Ukrayna'ya harekâtı başlattığı zaman iki ya da üç hedef vardı.

Bağımsızlığını ilan edip Rusya'ya katılmak isteyen iki şehir, bir de hâlâ ihtilaflı konu olan Kırım...

Hepimiz böyle düşünüyorduk.

"Rusya en fazla 10 günde bu harekâtı bitirir" diyorduk.

Meğer Putin, kıta çapında bir operasyona başlamış ve nükleer santraller, çeşitli kentler falan hep bu harekâtın içindeymiş.

Durum öyle bir hâl aldı ki şimdiden yüz binlerce kişi başka ülkelere sığınmaya çalışıyor.



HEDEF UKRAYNA'NIN BÜTÜNÜ

Putin, çok büyük bir arazide, kıtasal çapta askeri operasyon yapıyor ve kimseye de aldırmıyor.

Belli ki kafasına koyduğu hedefe ulaşacak.

Bu hedef de Ukrayna'nın yeniden Rus topraklarına katılması.

Aslında yaptırımlar falan hepsi öngörülebilir olaylar.

Bence Putin ve Rus aklı, bütün bunların hepsini hesap etmiştir.

Ayrıca Rusya'nın doğalgaz iletimi kısıtlandıkça petrol fiyatları çılgınca artıyor ve Avrupa ekonomilerinin çöküşünü görmek mümkün.



KİEV SADECE BİR AYRINTI

Dünya kamuoyuna başkent Kiev'in çok zor alınacağı şeklinde bir inanç da pompalandı.

Oysa biliyoruz ki Kiev, bu operasyonda sadece bir hedef ve Ukrayna'nın Devlet Başkanı Zelenski'nin de sonunun geldiği apaçık ortada.



TARAFSIZLIĞA DEVAM

Neticede, Türkiye tarafsız kalmakla en doğru işi yapıyor.

Çünkü Putin'in de Batı'nın da Ukrayna'dan sonra başka hedefler oluşturması muhtemel.

Biz ise kendimizi bunları seyreder konumda tutuyoruz.

Kısacası, her açıdan çok uyanık olmalıyız.

Her an her şey olabilir.



