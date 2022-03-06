6 - 11 Mart A101 broşürü | A101'e bu hafta ne gelecek? A101 aktüel ürünler

6 - 11 Mart A101 broşürü | En çok tercih edilen marketlerden biri olan A101 her hafta yeni ürünleri müşterilerine sunuyor. Bu hafta da birçok ürün indirime girdi. İşte merak edilen a101 güncel fiyatlarla yeni ürün kataloğu...

En çok tercih edilen marketlerden biri olan A101 her hafta yeni ürünleri müşterilerine sunuyor. Bu hafta da birçok ürün indirime girdi. İşte merak edilen a101 güncel fiyatlarla yeni ürün kataloğu...

A101'e bu hafta ne gelecek?

Bu hafta A101 mağazalarında 10 TL ve üzeri alışverişlerde "bulaşık makinesi jel deterjanı" ve "bulaşık makinesi temizleyici" indirimli olacak. Bunun dışında sebze ve meyve fiyatlarında indirim uygulayan market, et ve yoğurt gibi birçok indirimli ürün de sundu.

A101 aktüel ürünler

Bu haftanın broşürü aşağıdaki gibi yer alıyor...

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