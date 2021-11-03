‘Patates hatla’ borsada hisse manipülasyonu

Whatsapp ve benzeri platformlar üzerinden borsada hisse manipülasyonu yapıldığının ortaya çıkmasından sonra yeni bir manipülasyon hattı kurulduğuna dikkat çeken ekonomi yazarı Dilek Güngör, dikkat çeken ayrıntılar paylaştı

Güngör'ün ‘Patates hatla' manipülasyon' başlıklı son yazısı:

Borsaya yeni yatırımcı geldikçe hisse manipülasyonu yapanların iştahı kabarıyor

Vallahi yalan yok... Sermaye Piyasası Kurumu'nun (SPK) işi zor...

Kurum son dönemde daha önce hiç görmediğim kadar proaktif... Yatırımcıların kulaktan dolma söylentiler ve kötü niyetli kişilerin yönlendirmeleriyle zarar etmesini engellemek için Twitter, WhatsApp ve Telegram gibi mecraları sürekli izliyor.

Ama öyle bir şey ki... İş resmen 'tavşan kaç, tazı tut'a dönmüş durumda... SPK'nın sosyal medya hesaplarını sıkı takibe alıp ceza kesmeye başlamasının ardından anonim hesaplar üzerinden hisse pazarlayanlar WhatsApp'a çekilmişti.

Niye? Orası bir nevi yeraltı... WhatsApp gruplarında dönen dolapları öğrenmek için buraya giriş yapmanız gerekiyor da ondan... Ama referansınız yoksa gruba girme şansınız yok.

Dolayısıyla o gruplarda küçük yatırımcıyı mağdur etmek isteyenler, at oynatmaya devam ediyor.

Hatta yeni bir şey daha var... Borsa manipülasyonu yapanlar izlerini tamamen kaybettirmek için son günlerde 'patates hatlar' kullanmaya başlamış! Bu hatları da Suriyeliler'in üzerine alıyorlarmış...

Biliyorsunuz, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile fuhuş ve dolandırıcılık çeteleri sıklıkla sahte GSM hattı kullanır. Bu hatlar daha çok illegal işlerle veya saklayacak bir şeyleri olan insanlarca tercih ediliyor. Tabii, durumdan habersiz adına hat açılan kişiler kendilerini hiç ummadıkları problemlerle baş başa bulabiliyor.

Geçmişte çok örnekleri oldu... Meclis konuya el bile koydu. Geçen yıl Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanlığı (BTK) Meclis'e çözüm önerileri sundu.

BTK, aldığı bazı kararlarla bu hatların alım-satımını güçleştirse de belli ki Suriyeli vatandaşlara ait geçici kimlik bilgileriyle 'patates hat' alımı devam ediyor.

Daha sert ve daha caydırıcı önlemlerin alınması ve sıkı denetim şart gibi görünüyor. Umarım, yeni kimlik kartı ve parmak iziyle kimlik doğrulamayı sağlayacak Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) soruna çare olur. Yoksa, MİT TIR'larını durduran FETÖ'cülerde, mahrem imamlarda, terör örgütü PKK'nın elemanlarında çıkan patates hatlar borsada da küçük yatırımcının canını yakar.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.