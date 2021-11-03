Sütün içerisine incir katıp için! Çünkü...

Süt ve incirin vücudumuza faydaları saymakla bitmiyor. Fakat ikisinin bir araya gelmesiyle oluşan karışımın da vücudumuz için birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Peki incirli süt nasıl yapılır? İncirli sütün vücudumuza ne gibi bir faydası var? Bu soruların yanıtlarını sizler için araştırdık...



Süt ve incir ayrı ayrı insan vücuduna olumlu birçok katkı sağlıyor. Fakat ikisini bir araya getirerek de mucizevi bir karışım elde etmiş oluyorsunuz. Sütün içerisine kuru incir eklenerek hazırlanan sütlü incir vücudumuz için birçok fayda sağlıyor. Üstelik yapımı da oldukça basit.

İncirli süt nasıl hazırlanmalı?

Bir tencere içerisine koyduğunuz sütü güzelce kaynatın. Daha sonra içerisine üç dört tane kuru incir atın ve beş dakika boyunca kaynatmaya devam edin. Daha sonra altını kapatıp bu karışımı robottan geçirin. Robottan geçtikten sonra püremsi bir kıvam alacaktır. Şifalı karışım bu şekilde hazır olacaktır, afiyetle tüketebilirsiniz.

İncirli sütün vücudumuza ne gibi bir faydası var?

İncirli sütünüzü hazırladıysanız faydalarına geçelim... İncirli sütü tükettikten yalnızca yarım saat sonra kabızlık sorunu yaşıyorsanız ortadan kaybolduğunu göreceksiniz. İncirli süt şişkinlik hissini de ortadan kaldırır. Bağırsak tembelliğinden şikayetçiyseniz incirli süt sayesinde rahatça tuvalete çıkabileceksiniz.

İncirli süt balgam sökmeyi de sağlar. Kronikleşmiş öksürüğe ve bronşite çare olacaktır. Ayrıca boğaz ağrısını da kısa bir süre içerisinde geçirir. Sık sık soğuk algınlığına yakalanıyorsanız bu karışımı hayatınızdan eksik etmemelisiniz. Çünkü incirli süt doğal bir antibiyotiktir.

Şayet alerjik bir yapınız varsa süte ve incire alerjiniz olabileceği ihtimaline karşın doktorunuza sormadan bu karışımı tüketmenizi asla tavsiye etmiyoruz.

Süt içmekten hoşlanmıyorsanız incir tüketin

Süt içemiyor veya çocuğunuza içiremiyorsanız bu durumu dert etmeyin. Çünkü sütün lezzetli bir alternatifi var; kuru incir. Kuru incir içerisindeki kalsiyum ve fosfor sayesinde kemik ve dişlere sağlık kazandırır. Süt içmeyen kişiler günde üç tane kuru incir tüketerek kalsiyum açığını lezzetli bir alternatifle kapatabilir. Günde beş tane incir tüketirseniz aynı zamanda vücudun gerekli enerji ihtiyacının yüzde seksenini de sağlamış olursunuz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.