Paranı ver, gönlünü ver şiiri kimin? Paranı ver, gönlünü ver Mevlana şiiri nasıl?
Paranı ver, gönlünü ver şiiri kimin? Gündeme gelen Mevlana'nın şiiri merak ediliyor. Paranı ver, gönlünü ver Mevlana şiiri nasıl? İşte merak edilen şiirin satıları...
2022-09-27 15:15:22
Paranı ver, gönlünü ver şiiri kimin? Gündeme gelen Mevlana'nın şiiri merak ediliyor. Paranı ver, gönlünü ver Mevlana şiiri nasıl? İşte merak edilen şiirin satıları...
Paranı ver, gönlünü ver Mevlana şiiri nasıl?
Paranı ver, gönlünü ver, canını ver
Ama SIRRINI VERME! ...
Günlerini say, kazancını say, büyüklerini say
Ama YERİNDE SAYMA! ...
İşini beğen, aşını beğen, eşini beğen
Ama KENDİNİ BEĞENME! ...
Emek ver, kulak ver, bilgi ver
Ama SAKIN BOŞ VERME! ...
Fidan büyüt, çocuk eğit, yoksul besle
Ama KİN BESLEME! ...
Davet et, hayret et, ülfet et, affet
Ama İHANET ETME! ...
Kitap oku, meslek oku, dünyayı oku
Ama LANET OKUMA! ...
Sınıfını geç, hayatını seç, rakibini geç
Ama GÜLÜP GEÇME! ...
Gönül al, dost al, yoldaş al
Ama BEDDUA ALMA! ...
Yaklaş, tanış, konuş, uzaklaş
Ama UŞAKLAŞMA! ...
Doğrul, sayrıl, evril, devril
Ama EĞRİLME! ...
Hislen, tasalan, seslen, uslan
Ama PASLANMA! ...
İtil, ütül, atıl, katıl
Ama SATILMA! ...
Mevlana Celaleddin Rumi
Paranı ver, gönlünü ver şiiri kimin?
Gündeme gelen "Paranı ver, gönlünü ver şiiri" Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait..
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