Paranı ver, gönlünü ver şiiri kimin? Paranı ver, gönlünü ver Mevlana şiiri nasıl?

Paranı ver, gönlünü ver Mevlana şiiri nasıl?

Paranı ver, gönlünü ver, canını ver

Ama SIRRINI VERME! ...

Günlerini say, kazancını say, büyüklerini say

Ama YERİNDE SAYMA! ...

İşini beğen, aşını beğen, eşini beğen

Ama KENDİNİ BEĞENME! ...

Emek ver, kulak ver, bilgi ver

Ama SAKIN BOŞ VERME! ...

Fidan büyüt, çocuk eğit, yoksul besle

Ama KİN BESLEME! ...

Davet et, hayret et, ülfet et, affet

Ama İHANET ETME! ...

Kitap oku, meslek oku, dünyayı oku

Ama LANET OKUMA! ...

Sınıfını geç, hayatını seç, rakibini geç

Ama GÜLÜP GEÇME! ...

Gönül al, dost al, yoldaş al

Ama BEDDUA ALMA! ...

Yaklaş, tanış, konuş, uzaklaş

Ama UŞAKLAŞMA! ...

Doğrul, sayrıl, evril, devril

Ama EĞRİLME! ...

Hislen, tasalan, seslen, uslan

Ama PASLANMA! ...

İtil, ütül, atıl, katıl

Ama SATILMA! ...

Mevlana Celaleddin Rumi

