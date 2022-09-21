Süleyman Soylu siyaseti mi bıraktı? Süleyman Soylu istifa mı etti? Süleyman Soylu son dakika haberi!

Süleyman Soylu siyaseti mi bıraktı? Gazeteci Hadi Özışık, yeni videolarıyla gündemdeki yerini tekrar aldı. Özışık, Soylu'nun siyaseti bırakacağına dair bir açıklama yaptı. Peki ama Süleyman Soylu istifa mı etti? Süleyman Soylu son dakika haberi!

Süleyman Soylu siyaseti mi bıraktı? Gazeteci Hadi Özışık, yeni videolarıyla gündemdeki yerini tekrar aldı. Özışık, Soylu'nun siyaseti bırakacağına dair bir açıklama yaptı. Peki ama Süleyman Soylu istifa mı etti? Süleyman Soylu son dakika haberi!

Süleyman Soylu siyaseti mi bıraktı?

Sedat Peker'in görüntülü görüşmesini yayımladığı gazeteci Hadi Özışık yeni bir iddiayla gündeme geldi. YouTube kanalından yayımladığı videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden ayrılacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özışık; "2023 yılında Süleyman Soylu siyaseti bırakma kararı almış. 2023 yılında AK Parti kazanırsa Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olursa Süleyman Soylu siyaseti bırakacak. Bu bir duyum değil, bu çok sağlam bir bilgi" şeklinde konuştu.

Süleyman Soylu yeni parti mi kuracak?

Ümit Özdağ da geçtiğimiz günlerde Soylu için farklı bir iddia ortaya atmıştı. Özdağ; "Süleyman Soylu parti kurmaya hazırlanıyor. Ankara ve İstanbul'da ofisler tuttu, çalışmalara başladı"sözlerini kullanmıştı.

Süleyman Soylu'nun hayatı

Süleyman SOYLU, 21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Plevne Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

1987 yılında siyasete atıldığı Gençlik Kolları'nda İlçe Başkanı ve İl Başkan yardımcılığı yaptı.

1994 Yılında sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketi kurdu.

1995-1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, 1999-2002 arasında ise İstanbul İl Başkanlığı görevlerini yaptı.

6 Ocak 2008 ve 16 Mayıs 2009 tarihleri arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığını üstlendi.

Siyasete bir süre ara verdikten sonra 12 Eylül 2010 Referandumunda “evet” tercihini anlatmak üzere Türkiye'yi dolaşarak ”Demokrasi Buluşmaları” adını verdiği seminerler düzenledi.

2012 Yılında AK Parti'ye katılan Süleyman Soylu 4. Olağan Genel Kurulu'nda MKYK üyeliğine, ardından AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2014 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Süleyman Soylu, 25 ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili, 24 Haziran 2018'de yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde de 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi; 64. ve 65. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren de yine 65. Hükümette ve ardından 66. Hükümette de İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.

Süleyman Soylu 67. Hükümet'te yeniden İçişleri Bakanı olarak görev almaktadır.

Süleyman Soylu evli ve iki çocuk babasıdır.

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