Özgür Demirtaş, Savcı Sayan'ın 'Ramazan'da 2 kilo et dağıtacağım' açıklamasından rahatsız oldu
Ekonomist Özgür Demirtaş, kırmızı ete gelen zamlar sonrası vatandaşlara 2 kilo et dağıtacağını duyuran Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepki gösterdi.
2022-03-28 09:56:19
Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlar ile farklı tepkiler alan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Ramazanda evime et alamıyorum diyen her aileye günde 2 kilo et bizden" diyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepki gösterdi.
Demirtaş'ın yorumu sosyal medyada konuşuldu.
Demirtaş sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
“Hemen bu kişiye başvurun. Etlerinizi alın. Vermezse neden yapamayacağın şeyi söyledin deyin. Ekonominin E'sinden anlamamak böyle oluyor demek…”
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