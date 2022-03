Özgür Demirtaş, Savcı Sayan'ın 'Ramazan'da 2 kilo et dağıtacağım' açıklamasından rahatsız oldu

Ekonomist Özgür Demirtaş, kırmızı ete gelen zamlar sonrası vatandaşlara 2 kilo et dağıtacağını duyuran Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlar ile farklı tepkiler alan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Ramazanda evime et alamıyorum diyen her aileye günde 2 kilo et bizden" diyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepki gösterdi.

Demirtaş'ın yorumu sosyal medyada konuşuldu.

Demirtaş sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Hemen bu kişiye başvurun. Etlerinizi alın. Vermezse neden yapamayacağın şeyi söyledin deyin. Ekonominin E'sinden anlamamak böyle oluyor demek…”

