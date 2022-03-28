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Libya'da savaş kalıntıları 2 çocuğu hayattan kopardı

Libya'da 2 çocuk savaş kalıntılarındaki patlama nedeniyle hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı.

12 Dakika Önce
2022-03-28 10:03:24
Libya'da savaş kalıntıları 2 çocuğu hayattan kopardı

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Libya'nın Bingazi ve Sirte kentlerinde 2 çocuğun savaş kalıntılarında yaşanan patlama sebebiyle yaşamını yitirdiğini ve 3 çocuğun da yaralandığını duyurdu.

UNICEF Libya Ofisinin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sadece geçen yıl BM, Libya'da savaş kalıntılarındaki patlamalardan dolayı en az 26 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını doğruladı." ifadeleri kullanıldı.

'MÜHİMMATLARI TEMİZLEYİN' ÇAĞRISI

UNICEF Libya Ofisi, ülkedeki ilgili bütün tarafları, Libya'daki kara mayınlarını ve patlamamış mühimmatları temizlemeye çağırarak, "Ülke genelindeki her çocuğun güvenli ve koruyucu bir çevrede yaşama hakkı vardır." vurgusunda bulundu.

Öte yandan konuyla ilgili olarak Libya Mayın Hareket Merkezi (LibMAC) ile iş birliğinin sürdüğü belirtildi. .

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