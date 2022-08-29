Oreo'da salmonella mı var? Türkiye'deki Oreolarda salmonella var mı? Salmonellalı oreolar hangi ülkede çıktı?

Oreo'da salmonella mı var? Geçtiğimiz aylarda yaşanan salmonella vakasına bir yenisi eklendi. Bu sefer Oreo'nun adı salmonellaya karıştı. Peki hangi oreo ürünlerinde salmonella bulundu? Türkiye'deki Oreolarda salmonella var mı? Salmonellalı oreolar hangi ülkede çıktı? İşte detaylar!

Geçtiğimiz aylarda yaşanan salmonella vakasına bir yenisi eklendi. Bu sefer Oreo'nun adı salmonellaya karıştı. Peki hangi oreo ürünlerinde salmonella bulundu? Türkiye'deki Oreolarda salmonella var mı? Salmonellalı oreolar hangi ülkede çıktı? İşte detaylar!

Oreo'da salmonella mı var?

Oreo firmasının bisküvilerinde salmonella bakterisi olması ihtimaline karşın, şirketin bazı üretim sahalarını kapattığına ilişkin haberler gündeme düştü. Şirket konuya dair açıklamalar yaptı.

Firma konu hakkındaki açıklamasını tüketicilerinin güvenliği ve ürünlerinin kalitesine dayandırdı.

Türkiye'deki Oreolarda salmonella var mı?

Mondelez International Türkiye'den Oreo ve üretimi durdurulan sahalar hakkında bilgi verdi. Şirket açıklamasında;

"Önlem olarak çikolatanın tedarik edildiği Mondelez'in üretim tesislerinde detaylı bir kontrol gerçekleştirilmiş ve sağlığa zarar verecek herhangi bir duruma rastlanmamıştır. Bununla birlikte Türkiye'ye gelen ürünlerin hiçbiri bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmemektedir. Gerekli tüm kontrollerin yapılmasının ve takip önlemlerinin alınmasının ardından, piyasalardaki tüm Mondelez ürünlerinin güvenli olduğunu teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz." sözlerine yer verdi.

Salmonellalı oreolar hangi ülkede çıktı?

Firmanın açıklamalarına göre önlem amacıyla toplanan ürünlerde salmonella ve benzeri bir durum saptanmadı.

Salmonella belirtileri nelerdir?

Salmonella bakterisi vücudu alındıktan 12-72 kendini belli etmeye başlar. Vücutta ishal Ateş bulantı kusma ve karın krampları şeklinde bitkiler meydana gelir.

Genel olarak hastalık 4-7 gün sürer ve birçoğu tedavi olmadan iyileşmektedir.

En belirgin özelliği olan ishal; oldukça şiddetli ve hastaneye yatırılmadan düzeltilemeyecek derecede kendini gösterir.

Yaşlılar bebekler ve bağışıklık sistemi düşük kişilerde hastalık ciddi seyreder.