New York Times İstiklal Caddesi patlaması haberi | New York Times İstiklal Caddesi'ndeki patlama için ne yazdı?

New York Times İstiklal Caddesi patlaması haberi hem ülkemizde hem de yurt dışında çok konuşuldu. Söz konusu gazetenin patlamayı, turistik vurgu yaparak paylaşması, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Peki New York Times İstiklal Caddesi'ndeki patlama için ne yazdı? İşte detaylar...

New York Times İstiklal Caddesi patlaması haberi hem ülkemizde hem de yurt dışında çok konuşuldu. Söz konusu gazetenin patlamayı, turistik vurgu yaparak paylaşması, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Peki New York Times İstiklal Caddesi'ndeki patlama için ne yazdı? İşte detaylar...

New York Times İstiklal Caddesi patlaması haberi

İstiklal Caddesi'nde birçok kişinin ölmesini ve yaralanmasına neden olan bombalı saldırının ardından ABD merkezli New York Times gazetesini atmış olduğu başlık tepki çekti.

Gazetenin saldırıya ilişkin fotoğrafının altında "her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor." sözlerine yer verildi.

Gazetenin İstanbul'daki turizm faaliyetlerini hedef almasının ardından sosyal medyada büyük tepkiler verildi.

Sosyal medyada NY Times tepkisi

Sosyal medyada New York Times gazetesi etiketlenerek binlerce yorum yapıldı. Bunlardan en çok beğeni alan paylaşım Hasan Söylemez'e aitti. Söylemez,

"11 Eylül 2001'de böyle bir başlık yazar mıydınız? Her yıl dünyanın dört bir yanından New York'u ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, 11 Eylül saldırılarının gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor. Cevabınız hayır ise İstanbul halkından özür dileyin!" paylaşımını yaptı.

.