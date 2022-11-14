Nurettin Uçar kimdir? Oyuncu Nurettin Uçar hayatının en acı paylaşımını yaptı!

Nurettin Uçar kimdir? PKK'lı kalleş teröristin bombalı saldırısı sonucu 6 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında çocukların olduğu da öğrenildi. Pek çok dizide ve projede rol alan oyuncu Nurettin Uçar'ın 15 yaşındaki kızı ve kızının annesi de kalleş terör saldırısında hayatını kaybetti. Türkiye şehitlerine ağlarken kanlı saldırının faili yakalandı.

13 Kasım Pazar günü PKK/YPG'li alçak terörist İstiklal Caddesi'nde bomnalı saldırı düzenledi. Saldıra 6 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Kalleş saldırda şehit düşen vatandaşlarımızın acısı tüm Türkiye'de hissediliyor. Alçak saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist ise operasyonla yakalandı ve ilk sorgusunda PKK/YPG bağlantısı olduğunu itiraf etti. Terör saldırısında Nurettin Uçar'ın 15 yaşındaki kızının da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Oyuncu Nurettin Uçar hayatının en acı paylaşımını yaptı!

Nurettin uçar terör saldırısında en büyük acıyı yaşadı. Uçar saldırsa 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar'ı ve kızının annesini kaybetti. Acılı baba sosyal medyadan yaptığı en acı paylaşımında "Kabrin nur, mekânın cennet olsun datlu kızım. Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına mutakip Şirinevler Ulu Camii'de" dedi.

Nurettin Uçar kimdir?

Nurettin Uçar pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu EDHO, Diriliş Ertuğrul, Arka sokaklar ve Hay Sultan adlı yapımlarda oynadığı belirtildi.

Nurettin Uçar İstanbul İstiklal Caddesi'nde terör saldırısında kızını ve eski eşini kaybetti.

Acılı baba terör saldırısı sornası sosyal medyadan en acı paylaşımını yaptı.

Terör saldırısında hayatını kaybedenler

Arzu Özsoy 1984 doğumlu

Yağmur Uçar 2007 douğumlu

Yusuf Meydan 1988 doğumlu

Ecrin Meydan 2013 doğumlu

Adem Topkara 1982 doğumlu

Mukaddes Elif Topkara 1995 doğumlu