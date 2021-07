Nedim Şener 15 Temmuz'da yaşanan CNN Türk baskınını anlattı

Hürriyet yazarı Nedim Şener, CNN Türk yayınında 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında binanın basılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Şener, "Darbecilerle karşı karşıya geldiğimde itişme, küfürleşme oldu. Oradaki arkadaşlar beni askerlerden uzaklaştırdılar, ben aşağıda bekleyen halka kapıyı açtım. Kapıyı açınca halk içeri girdi ve 5 dakika sonunda binayı darbecilerden teslim aldılar ve sabaha kadar beklediler" dedi.

Hürriyet yazarı Nedim Şener'in CNN TÜRK yayınındaki açıklamaları:

O akşam FETÖ ile ilgili dökümanlar okuyordum. O gün okuduğum da çatı iddianamesiydi. Fakat televizyon ekranlarında bir anda köprünün kapatıldığı haberlerini görünce onu bırakıp ne olduğunu anlamaya çalıştım. İlk başta kimse anlam veremedi, daha sonra bunun bir FETÖ ayaklanması olduğunu duyunca ailem uzak bir yerdeydi, onları getirmeye çalıştım güvenlikleri açısından.

Bu darbe başarılı olursa tırnak içinde beni almaya gelecekleri çok açıktı. Daha sonra öldürülecekler listesi diye bir liste vardı, adımız çıktı orada. Dolayısıyla benim oradan uzaklaşmam gerekiyordu. CNN'in basıldığı haberi çıkınca oraya geçtim. İlginçti, çok ilginçti, bölge etrafında yaşayan insanlar tarafından bina çevrilmişti. Polis operasyon yapmak için hazırlık yapıyordu, sokaklarda insanlar darbeyi bastırıyordu.

CNN binasını işgal etmişlerdi, normalde stüdyonun boşaltılmaması lazımdı ama silahlarıyla stüdyoyu boşalttılar. Darbecilerle karşı karşıya geldiğimde itişme, küfürleşme oldu. Oradaki arkadaşlar beni askerlerden uzaklaştırdılar, ben aşağıda bekleyen halka kapıyı açtım. Kapıyı açınca halk içeri girdi ve 5 dakika sonunda binayı darbecilerden teslim aldılar ve sabaha kadar beklediler.

Komutan düzeyde olanlar belli bir işlemden geçerken erler yine vatandaşlar tarafından korumaya alındı. Erler gerçekten ne yaptıklarını bilmiyordu. Erler beraat etti, yüzbaşılar ceza aldı.

"SAMSUN'A KADAR SIRTIMDA TAŞIMAYA HAZIRIM"

Bu mahkemede ben tanık olarak dinlendim, çıkışta darbecilerden bir tanesinin ablası benim önümü çevirdi, bana öfkeliydi. 'Nedim bey biz sen tutuklandığında çok öfkelendik, size destek olduk ama siz buraya geldiniz benim kardeşimi darbeci, FETÖ'cü terörist ilan ettiniz' dedi. Ben de 'Evet senin kardeşin darbeci FETÖ'cü bir terörist. Ben masumdum, bana destek olduysanız doğru yapıyorsunuz ama onu destekliyorsanız büyük hata yapıyorsunuz. Kardeşiniz sahip çıkabilirsiniz ama onu terörist olmaktan muaf tutamazsınız. Ama size borçlu olduğumu hissediyorsanız sizi buradan Samsun'a kadar sırtımda taşımaya hazırım. Borcumu böyle ödemeye hazırım diye bir anı dahi yaşamıştım.

FETÖ'nün biz daha önce bir şemasını gördük. Bu çok basit bir şemaydı... 15 Temmuz'dan sonra ilk kez, kendileri mahrem imamı adını vermiyorlar mollalar diyorlar ama bir mahrem yapı olduğu ortaya çıktı. Bu mahrem yapının üyeleri kimlerdir bunu bilmiyorduk. Fetullah Gülen'in 'Devletin kılcal damarlarına kadar sızacaksınız' dediği şey aslında buymuş. O günlerde televizyonlara çıkan bile böyle bir yapıdan söz etmediler, biz bunu itiraflarla öğrendik.

"FETÖ'NÜN BİLMEDİĞİMİZ BİR KISMI DAHİ KALMADI"

Bu kişileri örgüt üyelerinin bile tanımadığını gördük. Ankesörlü hat operasyonlarıyla, itiraflarla belirginleşti. FETÖ'nün bilmediğimiz bir kısmı dahi kalmadı. Mahrem yapıyı Türkiye devleti ele geçirmiş durumda.

Peki kim bu mahrem imamlar? Ne iş yaparlar? Öğretmenler, akademisyenler, din adamları en çok yeri tutuyor. FETÖ içinde öğretmen dediğimiz kişiler örgütün ana omurgasını oluşturuyor.

"ÖNEMLİ ŞEKİLDE PASİFİZE EDİLDİ"

Bugün örgüt pasifize edildi, yok edildi demiyorum. Önemli şekilde pasifize edildi, her an her şeyi yapabilirler. Optimar'ın bir anketi yayınlandı, yine emniyette olduğu biliniyor. Hala yargı içinde kamikaze kararlar verebilecek, gerekçeli kararına Gülen'e 'mehdi' yazan hakimler vardı.

