İnstagram geçici hesap dondurma yöntemi | Instagram dondurma nasıl yapılır? Dünya genelinde milyarlarca Instagram kullanıcısı bulunuyor. Facebook tarafından satın alınmasından sora kullanıcı sayısı hızla artan Instagram'da bazı kullanıcılar hesaplarını geçici olarak dondurmak istiyor ancak bunu nasıl yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar. Instagram dondurma işlemi ile kullanıcılar istedikleri zaman Instagram'a geri dönebiliyorlar. Peki İnstagram geçici hesap dondurma nasıl yapılır? Instagram dondurma linki var mı?

Dünya genelinde milyarlarca Instagram kullanıcısı bulunuyor. Facebook tarafından satın alınmasından sora kullanıcı sayısı hızla artan Instagram'da bazı kullanıcılar hesaplarını geçici olarak dondurmak istiyor ancak bunu nasıl yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar. Instagram dondurma işlemi ile kullanıcılar istedikleri zaman Instagram'a geri dönebiliyorlar.

Sosyal medya kullanıcıları bazen, bazı nedenlerden ötürü sosyal medyadan uzak kalmak isteyebiliyorlar. Sosyal medya deyince akla ilk gelenler arasında Instagram yer alıyor. Dünya üzerinde milyarlarca Instagram kullanıcısı var ve günde binlercesi hesaplarını dondurmayı tercih ediyor. Hesaplarını dondurmak isteyen ancak bunun nasıl yapılacağını bilmeyenler internetten Instagram dondurma nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Teknoloji detoksu olarak adlandırılan sürece girenler de bir süre internet ve sosyal medyadan uzak kalarak yaşamlarını sürdürüyor. Bunun için de sosyal medya hesaplarını dondurmak istiyorlar. Peki Instagram dondurma nasıl yapılır? İnstagram geçici hesap dondurma yöntemi nasıl yapılır?

Instagram dondurma nasıl yapılır?

Instagram hesabını kalıcı olarak silmek yerine bazı kullanıcılar Instagram hesaplarını dondurmayı tercih ediyor. Instagram hesap dondurma ile kullanıcılar Instagram'a istedikleri zaman dönebiliyor, foroğrafları ve paylaşımları silinmemiş oluyor. Ancak Instagram hesap silme ile tüm bilgileriniz bir süre sonra siliniyor ve geri getirilmesi imkansız oluyor. Eğer İnstagram'a ara vermek istiyorsanız ve tekrar Instagram'da yer alacaksanız hesabınızı silmek yerine dondurabilirsiniz.

İnstagram geçici hesap dondurma yöntemi

İnstagram hesap dondurma ile profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. İşte instagram dondurma yöntemi;

NOT: Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.

1- Öncelikle instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın.

2- Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.

3- Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.

4- Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

Instagram dondurma linki nedir?

Instagram hesabınızı ayarlara girmeden hızlıca kapatmak istiyorsanız eğer instagram hesap dondurma linkine ihtiyacınız olacaktır. Peki Instagram dondurma linki nedir? https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/ adresine giderek kısa sürede instagram hesap dondurma işlemizi başlatabilirsiniz.

Instagram hakkında

Instagram kısaca sosyal medya uygulamasıdır. Instagram ile ücretsiz fotoğraf ve video paylaşımı yapıalbilir takip ettiğiniz kişiler ile etkileşime girilebilir.

Instagram 2010 yılının Ekim ayında kuruldu ve kısa süre içinde kullanıcı sayısını arttırmaya başladı. Instagram kullanıcıların çektikleri foroğraflara dijital filtreler ekleyerek paylaşma imkanı sundu ve bu özellik insanlar tarafından çok beğenildi.

Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Facebook tarafından satın alındı. 2021 yılında satın alınan şirket için 1 milyar dolara mal oldu. 6 Eylül 2012'de Instagram ile Facebook arasındaki anlaşma, 300 milyon dolarlık nakit satın alma fiyatı ve 23 milyon hisse senedi ile resmen kapandı.

Facebook'un satın alma işleminden önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram aradan geçen kısa zamanda kullanıcı sayısını arttırdı. Instagram'ın 2017'de 800 milyon kullanıcısı olduğu açıklandı 20 Haziran 2018'de San Francisco'da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.