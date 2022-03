'NATO üyeleri de, AB üyeleri de sadece laf üretiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurba Erdoğan, NATO konusunda duruşu belli olan Türkiye'nin, NATO'nun genişlemesine engel teşkil eden bir ülke olmadığını da vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tam aksine biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz. 'Dünya barışına ne denli katkıda bulunabiliriz?' Bunun için istiyoruz ama Avrupa Birliği konusunda ben tekrar Avrupa Birliği üyesi ülkelere diyorum ki şu anda Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız? Şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde savunma sanayinde iş birliği yapmamız gereken ülkeler var ve bu ülkelerin birçoğu aynı zamanda NATO üyesi. NATO üyesi oldukları halde, Türkiye de bir NATO üyesi, Türkiye'ye savunma sanayi iş birliğinde yaklaşmayan, uzak duran... Biz beraberiz, müttefikiz. Türkiye'ye vermeniz gereken bu tür araç, gereç, mühimmat, neyse bunları niye vermiyorsunuz? Bu dayanışmamızın da gereği ama vermiyorlar. Yine bir savaş mı çıksın, bunu mu bekliyorlar? Bunlar samimi değiller, NATO üyeleri de sadece laf üretiyor. Avrupa Birliği üyeleri de laf üretiyor.

Şu anda Zelenskiy konuşmasını yapıyor ve Avrupa Birliği'nde, parlamentoda ayakta alkışlıyorlar. Güzel bir gelişme. Demek ki 'bir musibet bin nasihatten evladır' diye güzel bir sözümüz var, hep bunları bekliyorlar ama Türkiye bunları beklemiyor. Türkiye her zaman duruşunu koruyan bir ülke ve her zaman mazlumun, mağdurun yanında olan bir ülke. Çağrımız hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya, bir an önce ateşler kesilsin ve gerek Rusya, gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun." .