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Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Meclis Genel Kurul'daki oylama sonunda alınan kararla Güzel'in yargılanmasının önü açıldı.

1 Saat Önce
2022-03-01 22:23:31
Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Meclis Genel Kurulu, HDP'li Semra Güzel'le ilgili son sözü söyledi. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 2 ayrı fezleke hazırlanmıştı.

Hakkındaki dokunulmazlık dosyaları, önce hazırlık komisyonunda sonra Karma Komisyonda ele alındı. Görüşmeler sonrasında yapılan oylamada komisyon, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Dokunulmazlık dosyalarının son durağı Meclis Genel Kurulu oldu. Semra Güzel, genel kurula gelmedi.

Güzel adına savunmayı HDP Grup başkan vekili Hakkı Saruhan Oluç yaptı. Sonrasında 2 fezleke ayrı ayrı oylandı. Oylama sonucunda Meclis Genel Kurulu, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Böylece Güzel'in silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yargılanmasının yolu da açılmış oldu.

TRTHaber .

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