Nagehan Alçı ile Perinçek arasında 'Taliban' tartışması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Taliban'ın ilerleyişini yine Kurtuluş Savaşı'na benzetince Nagehan Alçı Perinçek'e tepki göstererek, 'İnsanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?' dedi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ile ülkenin yönetimini kontrolü altına alan Taliban, dünyada olduğu gibi ülkemizde de tartışılmaya devam ediyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak "Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı'nı başardı" açıklamasında bulunmuş ve tartışma yaratmıştı.

"AFGANİSTAN, KURTULUŞ SAVAŞI'NA BENZER BİR MÜCADELE VERDİ"

Habertürk'te "Nedir Ne Değildir" programına katılan Doğu Perinçek, bu açıklamalarını yineleyerek Afganistan'ın tıpkı Kurtuluş Savaşı'na benzer bir mücadele verdiğini söyledi. Bunun üzerine Nagehan Alçı aynı Afgan halkının Taliban'dan kaçabilmek için havaalanlarına akın ettiğini söyleyerek "Taliban belli bir hayat tarzını kabul etmeyenleri yok eden, sokak ortasında infaz eden bir görüntü ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. Perinçek ise "Öyle bir şey görmüyoruz ki." yanıtını verdi.

"ACABA İNSANLARI ÇILDIRTMAYA MI ÇALIŞIYORSUNUZ?"

Perinçek'in Taliban yorumlarına bir süre sonra dayanamayarak araya giren Nagehan Alçı, "Lafınızı kesiyorum ama şunu sormak istiyorum. Açıkçası sizi dinlerken şeytan bana şu soruyu da sordurtuyor. Acaba insanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?" ifadelerini kullanarak Taliban'ın yaptıklarının Kurtuluş Savaşı'nın ve modernleşmenin tam tersi olduğunu belirtti.

"BAĞIMSIZ BİR ÜLKE DEĞİLSENİZ

NE KADIN NE ERKEK EŞİTLİĞİ OLUR"

Bunun üzerine Perinçek, "Siz bağımsız ülke değilseniz, ne kadını kurtarırsınız, ne kadın erkek eşitliği olur. ABD yanından bakarsanız, Amerikan'ın Afgan kadınlarına tecavüz etmesi problem olmuyor ama Taliban yönetiminde Afganların bir kurtuluş sağlaması birden birebir kadın meselesini getiriyor" dedi.

KÜLLİYE'DEN TEPKİ

Öte y andan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi, AK Parti MKYK Üyesi, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca da, Twitter hesabı üzerinden Perinçek'in Taliban'la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Karaca, "Taliban , Mustafa Kemal gibi başardı demek normal bir ruh hali değil. Lütfen Mustafa Kemal Atatürk'ü kimse ile Mukayese etmeyin. Kırmızı çizgimiz Atatürk. Her makam her beklenti her hesap bir yana , Mustafa Kemal bir yana…" dedi.

