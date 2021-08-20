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TIMETURK / DÜNYA / Burkina Faso'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 80'e çıktı

Burkina Faso'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 80'e çıktı

Burkina Faso İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, Soum ilçesinin Gorgadji mevkisinde sivil ve güvenlik güçlerini taşıyan konvoyu hedef alan saldırıda 15 asker ve 65 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırı sonrasında 80 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

51 Dakika Önce
2021-08-20 06:11:09
Burkina Faso'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 80'e çıktı

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 80'e yükseldi.

İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, Soum ilçesinin Gorgadji mevkisinde sivil ve güvenlik güçlerini taşıyan konvoyu hedef alan saldırıda 15 asker ve 65 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, saldırı sonrasında 80 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, saldırı sonrasında 72 saatlik ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı ilk olarak 30'u sivil olmak üzere 47 kişi olarak açıklanmıştı.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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