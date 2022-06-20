Müge Anlı evleniyor mu? Müge Anlı kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?

Müge Anlı evleniyor mu? Evlilik hakkında dobra yorumlar yapan ve sınırlarını çizen Müge anlı canlı yayında evleneceğini itiraf etti. Anlı'nın bir önceki evliliği oldukça çalkantılıydı ve bu konu hakkında açıklama yapmıyordu. Peki ama Müge Anlı kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? İşte detaylar...

Evlilik hakkında dobra yorumlar yapan ve sınırlarını çizen Müge anlı canlı yayında evleneceğini itiraf etti. Anlı'nın bir önceki evliliği oldukça çalkantılıydı ve bu konu hakkında açıklama yapmıyordu. Peki ama Müge Anlı kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? İşte detaylar...

Müge Anlı evleniyor mu?

Müge Anlı sabah programının açılışında sevenlerine müjdeli bir haber verdi. Gündeme bomba gibi düşen haberi, tek ağızdan duyurmak isteyen Anlı;

"Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim" açıklamasını yaptı.

Müge Anlı kiminle evleniyor?

Müge anlı'nın programda yaptığı açıklamaya göre Anlı, İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenecek.

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?

Şinasi Yüzbaşıoğlu 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanmıştır. Daha önce Adana emniyet müdürlüğünde de görev almıştır.