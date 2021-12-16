Müge Anlı doğum günü tarihi | Müge Anlı'nın burcu ne?

Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı'nın doğum tarihi sıklıkla araştırılıyor. Sosyal medyada birçok kişi Anlı için doğum günü sürprizleri yapıyor, hediyeler gönderiyor. Aralık ayında doğan Müge Anlı'nın burcu ne? İşte Anlı'nın doğum tarihi ve merak edilen detaylar...

Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı'nın doğum tarihi sıklıkla araştırılıyor. Sosyal medyada birçok kişi Anlı için doğum günü sürprizleri yapıyor, hediyeler gönderiyor. Aralık ayında doğan Müge Anlı'nın burcu ne? İşte Anlı'nın doğum tarihi ve merak edilen detaylar...

Müge Anlı doğum günü tarihi

Türk sunucu ve Gazeteci olan Müge Anlı 19 Aralık 1973 İstanbul doğumlu. istanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

1999 yılında kendisi gibi gazeteci olan Burhan Akdağ ile evliliğinden bir kızı var. 2008 yılında da Burhan Akdağ'dan ayrıldı. 2002 yılında dünyaya gelen kızının adı Lidya Müge Akdağ.

Müge Anlı'nın burcu ne?

19 Aralık tarihinde doğan Müge Anlı yay burcudur.

Yay Burcu Kadını Özellikleri

becerikli ve yetenekli bir kişiliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde pek çok işte başarılı olur. Özellikle de felsefi konulara ayrı bir ilgisi vardır. Heyecanlı ve iyimser bir yapıya sahip olan yay burcu kadını, gençlik dönemlerinde dikkatsiz ve geleneklere aykırı hareket eder. Fakat geçmişte yaşadığı yanılgılardan en çok ders çıkaran burç yay burcudur.

Yay burcu insanları içtenlikleri ve iyimser yaşam görüşleri ile tanınırlar. Gençliklerinde dikkatsiz, heyecanlı ve geleneklere aykırı davranışlar içinde olsalar da, geçmiş yanılgılarından en çok ders alan kişiler bu burçtan çıkar. Özgürlüklerine aşırı düşkün, patavatsızlık derecesinde pratik insanlardır. Yay'ların yaşam çerçeveleri herhangi bir şekilde kısıtlandığı zaman, içsel bir biçimde alt üst olurlar. Akılsızca risklere atılırlar. Yayların hayatı yeniliklere olan merakları ile karakterize edilebilir. Bilmedikleri şeyleri araştırıp, keşfetmeyi severler. Yaylar çok yönlü ve ayni anda ilgilenebilecekleri birkaç konu olduğunda mutlu olan kişilerdir. Kendilerini yorgun hissediyorlarsa, o konudan sıkılmış demektir.

Yönetici Gezegeni: Jupiter ve Neptün

Rengi: Turkuaz, Mor

Karşıt Burcu: İkizler

Uğurlu Taşı: Firuze, Mavi topaz

Şanslı Sayısı: 3

Çiçekleri: Leylak, mor menekşe, karanfil, kırmızı gül

Şanslı Günü: Perşembe

Ağaçları: Meşe, huş, ıhlamur, dut, kestane, dişbudak, şekerkamışı, badem kayısı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.