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TIMETURK / GÜNDEM / MTV borcumu nasıl öğrenirim? Araç MTV sorgulama nereden yapılır? İnternetten MTV nasıl ödenir?

MTV borcumu nasıl öğrenirim? Araç MTV sorgulama nereden yapılır? İnternetten MTV nasıl ödenir?

MTV borcumu nasıl öğrenirim? Her araç için MTV ödemeleri değişkenlik gösterir. Vergi dairelerine yapılan ödemelerin ne kadar olduğu önceden öğrenilebiliyor. Peki ama araç MTV sorgulama nereden yapılır? İnternetten MTV nasıl ödenir? İşte merak edilen MTV borcu detayları...

4 Saat Önce
2022-07-26 11:16:28
MTV borcumu nasıl öğrenirim? Araç MTV sorgulama nereden yapılır? İnternetten MTV nasıl ödenir?

Her araç için MTV ödemeleri değişkenlik gösterir. Vergi dairelerine yapılan ödemelerin ne kadar olduğu önceden öğrenilebiliyor. Peki ama araç MTV sorgulama nereden yapılır? İnternetten MTV nasıl ödenir? İşte merak edilen MTV borcu detayları...

MTV borcumu nasıl öğrenirim?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden veya ilgili vergi dairelerine başvurarak öğrenilebilir.

Dilerseniz internet adresi yerine GİB uygulamasını telefonunuza indirerek vergi borçlarınızı takip edebilir ve ödemelerinizi de bu uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

MTV Ödemesi Hangi Bankalardan Yapılabilir?

Türkiye Halk Bankası, Denizbank, ING Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Şekerbank, QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası, TEB, İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, HSBC, Odea Bank, Aktif Yatırım Bankası, Alternatif Bank, Akbank ve Ziraat Bankası mtv ödeme işlemi için kullanılabilecek bankalar arasında bulunuyor.

İnternetten MTV nasıl ödenir?

MTV ödemelerini GİB uygulamasını telefonunuza indirerek ya da yukarıda belirtilen anlaşamalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz.

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