MTV ağustos ayında ödenir mi? MTV son ödeme tarihi ağustos mu? MTV ödemeleri uzatıldı mı?

MTV ağustos ayında ödenir mi? 2022 motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemesi için tanınan süre uzatıldı. Peki ödemeler hangi tarihte son bulacak? MTV son ödeme tarihi ağustos mu? MTV ödemeleri uzatıldı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

2022 motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemesi için tanınan süre uzatıldı. Peki ödemeler hangi tarihte son bulacak? MTV son ödeme tarihi ağustos mu? MTV ödemeleri uzatıldı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

MTV ağustos ayında ödenir mi?

Ödemeler için son gün, 1 Ağustos 2022 (31 Temmuz resmi tatile denk geldiği için) olarak belirlendi.

MTV son ödeme tarihi ağustos mu?

Her yıl iki kez ödenen MTV, ocak ve temmuz ayı içerisinde ödeniyor. Bu yıl hafta sonuna denk geldiği için MTV ödemelerinin son günü 1 Ağustos tarihine uzatılmış oldu.