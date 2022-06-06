Motorlu Taşıtlar Vergisinin ikincisi ne zaman? 2022 MTV ödeme tarihi ne zaman son gün?

Motorlu Taşıtlar Vergisinin ikincisi ne zaman? İki taksitte ödenen MTV ödemelerinin ikincisi yaklaştı. Taksitlerin ilki 1-31 Ocak arasında ödenmişti. Peki ama 2. MTV ne zaman ödenecek? 2022 MTV ödeme tarihi ne zaman son gün? İşte MTV ödeme tablosu...

İki taksitte ödenen MTV ödemelerinin ikincisi yaklaştı. Taksitlerin ilki 1-31 Ocak arasında ödenmişti. Peki ama 2. MTV ne zaman ödenecek? 2022 MTV ödeme tarihi ne zaman son gün? İşte MTV ödeme tablosu...

Motorlu Taşıtlar Vergisinin ikincisi ne zaman?

Her yıl iki taksitle ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin ikinci ödeme tarihi yaklaştı. İkinci taksitler temmuz ayı içerisinde ödenecek.

2022 MTV ödeme tarihi ne zaman son gün?

Temmuz ayında ödenecek olan MTV ikinci taksitlerinin ödemeleri başladı. Ödemelerin son günü 31 Temmuz olarak belirlendi.

MTV nedir?

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir. .