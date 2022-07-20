Motorlu Taşıtlar Vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2022 MTV ikinci taksit son ödeme tarihi

Motorlu Taşıtlar Vergisi son ödeme tarihi ne zaman? Milyonlarca araç sahibinin takip ettiği Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitlerinin ödemeleri başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı taksitlerin yatırılacağı son günü de açıkladı. Peki ama MTV ikinci taksit ne zaman nereye yatırılır? İşte 2022 MTV ikinci taksit son ödeme tarihi...

Milyonlarca araç sahibinin takip ettiği Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitlerinin ödemeleri başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı taksitlerin yatırılacağı son günü de açıkladı. Peki ama MTV ikinci taksit ne zaman nereye yatırılır? İşte 2022 MTV ikinci taksit son ödeme tarihi...

Motorlu Taşıtlar Vergisi son ödeme tarihi ne zaman?

MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksit olarak ödeniyor. Dolayısıyla ikinci MTV ödemeleri temmuz ayı içerisinde yapılacak.

Bu yıl GİB tarafından ödemelerin son günü için bir tarih açıklandı. MTV ödemesi son gün 1 Ağustos 2022 (31 Temmuz 2022 resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi.

2022 MTV ikinci taksit son ödeme tarihi

GİB tarafından yapılan açıklamalara göre; 2022 yılı MTV ikinci taksit son ödeme tarihi 1 Ağustos Pazartesi olarak belirlendi. Ödemeler 2022 temmuz ayı içerisinde, herhangi bir günde yapılmalıdır.

MTV nasıl yatırılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerini vergi dairelerinden ya da GİB uygulaması üzerinden yatırmak mümkün.

- Vergi dairelerinden ödemeler nakit olarak yapılmaktadır. GİB uygulamasından ise e-Devlet girişi sağlandığında sadece plaka bilgisi ve T.C. kimlik numarası ile, kart üzerinden ödeme yapılmaktadır.