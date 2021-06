'Makaron damat Macron’un hikâyesi'

Mayıs 2017’de Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’un o tarihten önce neredeyse kimse tarafından tanınmadığı biliniyor. Göreve geldiği tarihten bu yana sık sık dünya gündeminde yer alan Macron, en son olayda Drome bölgesini ziyareti sırasında kalabalıkta bulunan biri tarafından tokatlandı. Tokat görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılırken Macron hakkında 'Makaron-Macron' ifadesi kullanılıyor. Damla Doğan, Macron'un kişiliği hakkında merak edilenleri 14 Mayıs 2017’de kaleme aldığı ayrıntılı yazısında kaydetmişti. Doğan'ın Vatan gazetesinde yayımlanan o yazısı...

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan sonra kadınlar olarak artık yepyeni bir gözdemiz var: Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Onu bugünkü adam yapan ise eski lise öğretmeni, bugünkü eşi Brigitte. Öyle ki yapacağı konuşmalardan, yiyeceği çikolataya kadar her şey onun kontrolünde. Ailecek macaron üreten bir fabrikası olan Bayan Macron ve yeni cumhurbaşkanını gelin daha yakından tanıyalım.

Brigitte ve Emmanuel Macron alışılagelmişin dışında çiftlerden. Brigitte 63, Emmanuel Macron ise 39 yaşında. Klasik siyasetçilerin aksine çocukları yok. Yani basmakalıp bir 'ideal' aile portresi çizmiyorlar. Brigitte'in eski evliliğinden 3 çocuğu, 7 de torunu var. Yani Macron üvey de olsa 39 yaşında bir dede. Üstelik Brigitte'in bir kızı Macron'un eski sınıf arkadaşı diğeri ise kampanyasında çalışıyor. Peki, nasıl mı bir araya geldiler? İşte o hikaye aslında hayli ilginç...

Yakınlaşmak için kızıyla kanka olmuş

Brigitte Macron, o her başarılı erkeğin arkasında olduğu söylenen kadının ta kendisi. Macron ondan "Beni ben yaptı," diye bahsediyor. Tanışmaları daha okul yıllarına dayanıyor. 1990'lar... Brigitte, Macron'un lisede Fransızca öğretmeni. O dönemde Brigitte'in kızı da 15 yaşındaki Macron ile aynı sınıfta. Çok yakın arkadaşlar. Macron sürekli evlerine girip çıkıyor. Hatta sınıftaki herkes Macron ve Brigitte'in kızını sevgili zannediyor. Tabii işin aslı yıllar sonra ortaya çıkıyor. Meğer Macron, Brigitte ile muhabbeti ilerletebilmek için çok zekice bir yöntem bulmuş, kızını kankaya bağlamış. İkili arasındaki ilişkinin ne zaman aşka dönüştüğü konusu meçhul. Bu konuda kesinlikle konuşmuyorlar. Tek bilinen Brigitte'in 2006'da boşandığı, ikilinin de bir yıl sonra evlendiği. Ancak tabii bu süreç kolay olmamış.

Aile Macron'u şehir dışına bile yollamış

Macron henüz 16 yaşındayken ailesi onun aşk acısı çektiğini fark edip olayı kurcalamaya başlamış. Araştırmalar sonucu onlar da Macron'un aşık olduğu kişinin Brigitte'in kızı olduğunu zannetmişler. Sonunda Macron ailesine öğretmenine olan aşkını itiraf etmek zorunda kalmış. Tabii kıyamet kopmuş. Okula gidip Brigitte ile konuşmuşlar. En azından 18 yaşına girene kadar oğullarından uzak durmasını istemişler. Brigitte büyük bir cesaret örneği sergileyip "Söz veremem" demiş. Bunun üzerine de aile filmlerdeki gibi Macron'u Paris'te bir okula yazdırmış. Ama bu hamle de aşkın önünde durmaya yetmemiş. Brigitte de peşinden Paris'e taşınmış. Bu tutkulu aşk orada da devam etmiş. Bugün ise Brigitte ve Macron'un annesi çok iyi anlaşan iki arkadaş.

Macron'un en büyük destekçisi eşi

Brigitte, Macron'un hayatının her alanına dahil. Seçim kampanyası sırasında zaten en büyük danışmanıydı. Öğretmenliği Macron'un kampanyasına destek olabilmek için bıraktı. Konuşma metinlerinden, programına her şey onun elinden geçti. Bir röportajında "Eşinizi siyasette iyi kılan ne?" sorusuna verdiği yanıtla milyonları mest etti. Sadece siyasette değil, eşinin her alanda çok iyi olduğunu söyledi. Muhabire "Lütfen kısıtlayıcı olmayın" diye seslendi.

Başkanın çikolata yemesi yasak

Anlayacağınız Brigitte Elize Sarayı'nın en renkli First Lady'leri arasına hızlı bir giriş yaptı. Saç kesiminden giyim tarzına zaten her şey 'gücünü' ortaya koyuyor. Üstelik modayı yakından takip eden bir isim. Geçen haftalarda stilettoları ve deri taytıyla Paris Moda Haftası'ndan esip geçti, çok konuşuldu. Çok zengin bir aileden geliyor. Brigitte'in ailesinin Lille'de 4 milyon euro gelirli çikolata fabrikası var. Ama eşine sağlıklı yaşam diyerek çikolata yedirmiyor. Macron'un hayatının anlatıldığı bir belgeselde esprili bir dille elindeki çikolatayı yemesine izin vermeyip alıyor. Aile şirketinin en ünlü olduğu alan ise hoş bir tesadüf ile macaronlar. Fransız medyası bol bol Macaron-Macron esprisi yapıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.